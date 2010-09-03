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Politika

"ASKERLERLE TERÖRİSTLERİ AYNI KEFEYE KOYUP GÖZYAŞI DÖKEN VAR" SARUHANLI (A.A)

03 Eylül 2010 00:26

-"ASKERLERLE TERÖRİSTLERİ AYNI KEFEYE KOYUP GÖZYAŞI DÖKEN VAR" SARUHANLI (A.A) - 02.09.2010 - MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, "şehit olan askerlerle teröristi aynı kefeye koyup gözyaşı dökenler olduğunu" belirtti. Referandum çalışmaları kapsamında Manisa'nın Saruhanlı ilçesine gelen Vural, burada esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü ve 12 Eylülde Türkiye'nin geleceği için ''Hayır'' oyu kullanılmasını istedi. Daha sonra Saruhanlı'nın Koldere beldesine geçen Vural, Belde Belediyesi tarafından yaptırılan, 1988 yılında Siirt'te şehit olan Hasan Karadoğan'ın adının verildiği parkın açılışına katıldı. Vural, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sıkıntılı günler geçirdiğini, Türkiye'nin huzurunu bozmak isteyenlerin, askere, polise kurşun sıkanların, ülkede fitne ve fesat ortamı yaratmaya çalışanların olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: ''Burada şehidimizin adının verildiği parkın açılışını yapıyoruz. Onun neleri korurken şehit olduğunu bilmemiz gerekir. O şehitler bizim birlik ve bütünlüğümüz için şehit oldular. Onlar bayrak inmesin, ezan susmasın diye şehit oldular. Ama bugün görüyoruz ki bu ülke için şehit olan askerlerimizle teröristleri aynı kefeye koyup gözyaşı dökenler var. Utanıyorum onlardan. Ne yazık ki şehidimizin cenaze töreninde dua okuduktan sonra 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' diyen müftü yardımcısı İstanbul Bakırköy'den Ağrı'ya sürüldü. Üzerimizde oynanan oyunları görmemiz lazım'' dedi. Belediyenin verdiği iftar yemeğine katılan Vural, yemekten sonra Mütevelli'ye hareket etti.

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