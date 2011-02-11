-"ASKERİ DARBE MISIR'I OLUMSUZ YÖNDE ETKİLER" LONDRA (A.A) - 11.02.2011 - Mısır Maliye Bakanı Semir Rıdvan, askeri bir darbenin Mısır'ı olumsuz yönde etkileyeceğini söyledi. Rıdvan İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye verdiği demeçte, Mısır'da olası bir darbenin ülke ekonomisi için "bir tehdit olduğunu" belirterek, "darbe kabusu herkes, gençler ve ekonomi için çok kötüdür. Bu kaçınmak istediğimiz bir senaryodur" diye konuştu. Yaptığı açıklamada ordunun gösteriler karşısındaki tavrına da değinen Rıdvan "ordunun üst düzeyde disiplinli olduğunu ve gençlere ateş açmama kararı aldığını düşünüyorum. Bu çıkmaz sonsuza kadar devam edemez" dedi. Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in istifa etmemesine öfkelenen göstericilerin bu öğleden sonra yeni protesto gösterileri düzenlemeyi planladığı bildiriliyor.