-"AŞK TESADÜFLERİ SEVER"İN GALASI YAPILDI ANKARA (A.A) - 04.02.2011 - ''Aşk Tesadüfleri Sever'' filminin başkent galası, Kentpark AVM'de yapıldı. Senaryosunu Nuran Evren Şit'in yazdığı, yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak'ın yaptığı filmde Mehmet Günsür, Belçim Bilgin, Ayda Aksel, Hüseyin Avni Dalyan ve Şebnem Sönmez rol alıyor. Filmde, doğumlarından itibaren, çocukluk ve ilk gençlik yılları boyunca yolları Ankara'da kesişen, 2010 yılında İstanbul'da tanışan Özgür (Mehmet Günsür) ve Deniz'in (Belçim Bilgin) birbirlerine doğru ve engellerle dolu aşk macerası anlatılıyor. Kentpark AVM'de gerçekleşen galaya, filmin senaristi,oyuncuları ve çok sayıda sanatsever katıldı. Galanın ardından filmin gösterimine geçildi.