"Aşk değil, yakınlaşma"

Türkiye Rüzgar Sörfü Şampiyonu Bora Kozanoğlu, Tuba Ünsal ile aralarında çıkan aşk dedikoduları hakkında konuştu.



Çeşme'ye kız arkadaşlarıyla tatile gelen Tuba Ünsal'ın Alaçatı'nda kendisine ait sörf okulunda ders almaya başlamasıyla yakınlaşmanın başladığını belirten Bora Kozanoğlu, “Buna aşk diyemeyiz. Yakınlaşma yorumu daha doğru olur” dedi. Ünsal'ın hafta içinde Çeşme'ye gelerek sörf dersleri almaya başladığını belirten Kozanoğlu, “Hafta sonuna kadar üç dört gün ders verdim. Cuma ve cumartesi geceleri ise arkadaş topluluğuyla birlikteydik. İlk defa tanıştık. Kısa sürede bir yakınlaşma oldu. Ama adı aşk değil” dedi.



Ünsal ve kalabalık arkadaş grubu ise geçen pazar gününü Kozanoğlu'nun sörf okulunun olduğu Alaçatı'ndaki Otto'nun sahilinde güneşlenip, denize girerek geçirdi. Siyah puantiyeli bikinisi, beyaz renk gözlükleri, ayağında halhalı ile Dünya Windsurf Şampiyonası için antrenman yapan Kozanoğlu'nu izleyen Ünsal, kitap okuyup, güneşlenip, zaman zaman da uykuya dalarak Alaçatı'nın tadını çıkardı. İkili, birarada görüntü vermemek için büyük çaba harcadı.