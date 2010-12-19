-"ASGARİ ÜCRETE BÜYÜMEDEN PAY YOK" İSTANBUL (A.A) - 19.12.2010 - Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Enstitüsü (DİSK-AR) raporunda, 32 yıllık dönemde Gayri Safi Milli Hasıla sabit fiyatlarla 3,19 kat artarken, asgari ücrette reel bir artış meydana gelmediği belirtilerek, ''Asgari ücret ekonomik büyüme oranında bir artış kaydetseydi, bugün brüt 2 bin 324 TL olacaktı'' denildi. DİSK-AR'ın Asgari Ücret Aralık Dönem Raporu'nda 2009'da küresel krizden kaynaklanan ekonomideki gerilemenin ardından, 2010 yılının üçüncü döneminde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla değerinin, bir önceki yılın aynı dönemine göre sabit fiyatlarla yüzde 5,5 artış gösterdiği, 2010 yılının dokuz aylık döneminde ise bu oranın yüzde 8,9 olduğu anımsatıldı. Ancak, ne kriz öncesinde, ne de sonrasında yaşanan ekonomik gelişmelerin halka yansıdığı savunulan raporda, ''Bu durum, üretilen katma değerin (toplumsal kaynakların) adil bir biçimde dağılmadığının göstergesidir. Asgari ücret belirlenmesinde yaşanan, bu anlamda iyi bir örnektir'' denildi. Ekonomik gelişmenin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararlarına yansıtılmadığı ileri sürülen raporda, ekonomik refahın paylaştırılması açısından en önemli araçlardan biri olan asgari ücretin, ciddi bir baskı altında bulunduğu ifade edildi. Yıllara göre GSMH ve asgari ücretteki artışların karşılaştırıldığı raporda, şunlar kaydedildi: ''32 yıllık bir dönem dikkate alındığında (1978 yılından bu yana) GSMH, sabit fiyatlarla 3,19 kat artarken, asgari ücretin neredeyse yerinde saydığı görülmektedir. Asgari ücret, geçen 30 yıllık süreç zarfında 32 yıl öncesindeki seviyelerini ciddi bir biçimde aşma şansını bulamamıştır. 1999 yılına kadar 1978 yılındaki ekonomik gücüne ulaşmayan asgari ücret, bu yılda ulaştığı düzeyi, hiper enflasyon ortamında yaşanan iki krizle ciddi bir biçimde kaybetmiş, 1978 ve 1999 seviyesine ancak 2004 yılında yeniden ulaşabilmiştir. 2005 yılından bu yana ise asgari ücret yerinde saymaya devam etmektedir.'' Diğer Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldığında, en uzun çalışma sürelerine ve en az ücretli izin hakkına sahip olan Türk işçilerine layık görünen bu ücretin yetersiz olduğunun, yapılan bilimsel çalışmalarla da görüldüğü dile getirilen raporda, şu görüşlere yer verildi: ''Buna karşın, ortalama asgari ücretin değeri, torba yasada yapılması düşünülen ve 16-18 yaş arası gençlerin fiili olarak ücretlerinin düşürülmesini amaçlayan düzenleme ile aşağı çekilmek istenmektedir. Yine bölgesel asgari ücret uygulaması ile asgari ücretin az gelişmiş bölgelerde düşürülmesi amaçlanmaktadır. Halbuki, asgari ücret, ekonomik büyüme oranında bir artış kaydetseydi, bugün brüt 2 bin 324 TL olacaktı. Komşumuz Yunanistan'da asgari ücret 1.764 TL düzeyindedir.'' -TÜRKİYE'NİN EKONOMİDEKİ VE İNSANİ GELİŞMİŞLİKTEKİ YERİ- Dünyanın en büyük ekonomisine sahip ilk 20 ülke arasında bulunan Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler İnsani Gelişmişlik İndeksine göre 169 ülke içerisinde 83. sırada olduğuna işaret edilen raporda, ''İran, Rusya, Sırbistan ve Suudi Arabistan'dan, insani gelişmişlik anlamında geri olmamız nasıl açıklanabilir?'' denildi. Aileleri ile birlikte 20 milyon kişiyi doğrudan etkileyen asgari ücretin, işçinin ailesi ile birlikte tüm zorunlu ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde tespit edilmesi gerektiği vurgulanan raporda, tespit komisyonuna emek örgütlerinin de katılımının sağlanması, asgari ücret üzerindeki vergilerin kaldırılması, herkese aynı oranda belirlenmesi, asgari ücretin gelir dağılımını düzenleyici yönde belirlenmesi ve ekonomik büyümeden pay alması gerektiği ifade edildi. Raporda yer verilen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yararlanarak hazırlanan GSMH ile asgari ücretteki yıllık değişimler tablosu şöyle: Yıllar GSMH Endeksi Asgari Ücret Endeksi 1978 100 100 1979 101 91 1980 98 48 1981 103 56 1982 106 52 1983 111 64 1984 119 60 1985 124 53 1986 132 56 1987 145 57 1988 147 56 1989 150 58 1990 164 65 1991 164 75 1992 175 82 1993 189 87 1994 177 68 1995 192 64 1996 205 77 1997 222 85 1998 231 77 1999 217 97 2000 231 83 2001 209 72 2002 225 77 2003 239 79 2004 262 102 2005 282 104 2006 296 102 2007 310 102 2008 313 100 2009 298 103 2010 319 104