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Spor

"Aşçı" krizi çözüldü PANEVEZYS (A.A)

30 Ağustos 2011 23:15

-"Aşçı" krizi çözüldü PANEVEZYS (A.A) - 30.08.2011 - Litvanya'da yarın başlayacak 2011 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalleri öncesi A Milli Takım'ın yaşadığı ''aşçı'' krizi çözüldü. Şampiyona için dün Panevezys şehrine gelen milli takımın, konakladığı Smelyne Hotel'de Türkiye'den getirdiği aşçısının yemek yapmasına izin verilmedi. Türk Milli Takım yetkililerinin girişimleri sonucu yaşanan ''aşçı'' krizi bugün çözülürken, milli takımın aşçısı da buradaki ilk yemeklerini yaptı. Türkiye'den gelen aşçının burada yaptığı ilk yemekte menüde salata, cacık, pilav, makarna, tavuk ve patlıcan yemeği olduğu bildirildi.

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