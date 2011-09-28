-"Arda, büyük bir oyun vizyonuna sahip" MADRİD (A.A) - 28.09.2011 - Atletico Madrid Kulübü Başkanı Enrique Cerezo, milli futbolcu Arda Turan'a övgüler yağdırarak, ''Büyük bir oyun vizyonuna sahip'' dedi. El Mundo Deportivo gazetesinde yer alan demecinde, yeni transferlerden oluşan takımına tam destek veren Cerezo, ''Çok büyük futbolcularımız var ve onlardan şüphe duyamayız. Bu takım, tarihimizi daha da büyükleştirecek'' şeklinde konuştu. Geçen hafta Barcelona karşısında alınan 5-0'lık yenilginin ölçü olmaması gerektiğini ve takımına karşı hiçbir şüphe duymadığını ifade eden Enrique Cerezo, ''Yeni bir takım oluşturmak her zaman zordur. Bizim yaptığımız gibi bu kadar farklı kategorilerde oyuncuları almak, akşamdan sabaha olan bir şey değil. Takıma uyum sağlamaları için zamana ihtiyaç var. Kun Aguero, De Gea ve Forlan gibi önemli futbolcularımızı sattık ve takımda yeni bir sayfa açtık. Taraftarda yeni bir heyecan doğdu ve Barcelona'da olanlar bunu değiştirmiyor'' açıklamasında bulundu. Yeni transferleri değerlendiren Cerezo, Arda Turan'ın, takıma dahil olan diğer yeni futbolculardan Brezilyalı Diego Ribas'a yakın özelliklerde olduğunu da vurgulayarak, ''Arda, büyük bir oyun vizyonuna sahip. Çok iyi oyun kuruyor ve ne kadar kolaylıkla arkadaşlarına asist yapabildiğini sahada gösterdi'' yorumunu yaptı.