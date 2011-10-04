-"Arap Dünyasının Geleceği Çalıştayı" 6-7 Ekimde İSTANBUL (A.A) - 04.10.2011 - Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü ve Georgetown Üniversitesi Müslüman-Hıristiyan Anlayış Merkezince (ACMCU) düzenlenen ve Kuzey Afrika ve Arap dünyasında yaşanan gelişmeleri konu alan uluslararası çalıştay, 6-7 Ekim'de Başbakanlık Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilecek. Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa, Amerika, Arap dünyası ve Türkiye'den 60'a yakın üst düzey katılımcıyı bir araya getirecek olan iki günlük toplantıda, ''Arap Baharı'', dünü, bugünü ve yarınıyla ele alınacak. ''Diktatörlükten Demokrasiye Geçiş'' başlıklı çalıştay ile öncelikle bölgedeki mevcut durumun ve sorunların ele alınması, ardından geleceğe dair hedeflerle o hedeflere ulaşma yollarının belirlenmesi ve somut önerilerin ortaya konması amaçlanıyor. Kamu Diplomasisi Koordinatörü İbrahim Kalın ve Georgetown Üniversitesi ACMCU Kurucu Direktörü John L. Esposito'nun ev sahipliğinde 6-7 Ekim'de gerçekleştirilecek çalıştaya, farklı alanlardan ve ülkelerden katılımcılar iştirak edecek. Katılımcılar arasında Tunuslu lider Raşid Gannuşi, Mısır'ın Cumhurbaşkanı adaylarından Abdülmunim Ebu'l-Futüh, Mısırlı yazar ve gazeteci Fehmi Hüveydi, ayrıca Alvaro de Vasconcelos, Rob Malley, Nadiya Mustafa, Dalya Mücahid, İmad Şahin, Şirin Hunter, Anthony Shadid, Michael Thumann, Abdülhamit Bilici, Mete Çubukçu ve Şahin Alpay gibi araştırmacı ve gazeteciler de bulunuyor.