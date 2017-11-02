"Arabulucuya giden iş davalarının yüzde 90’ı çözülüyor"

İSTANBUL, (DHA)- İŞ mahkemelerinde açılan davaların 4 yıla kadar sürdüğünü söyleyen Altınbaş Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi eğitmenlerinden Nur Özden, Adalet Bakanlığı verilerine göre, arabulucuya giden iş davalarının yüzde 90’ının çözüme kavuştuğunu belirtti.

İş mahkemelerinde dava açmadan arabulucuya gitmenin 1 Ocak 2018’den itibaren zorunlu hale geleceğini söyleyen Nur Özden, “İşçilik alacağı dediğimiz kıdem, ihbar, ücret, prim, ikramiye, fazla mesai, yıllık izin ücreti ve işe iade davalarında dava açmadan önce arabulucuya gitmek zorunlu hale gelecek. Bunun dışında kalan, iş kazası, meslek hastalığı ve emeklilikle ilgili konularda arabulucuya gidilmeyecek” dedi.

“İŞÇİ HAKLARI DÜŞÜNÜLDÜ”

Arabulucuya gitmenin işçi hakları gözetilerek zorunlu hale getirildiğine dikkat çeken Nur Özden, “Günümüzde 4 yılı bulan ve hatta geçen iş davaları var. 1.5 yılın altında biten iş davaları neredeyse yok. Bu durumda işçiler mağdur oluyorlar. Yeni kanun, ‘arabuluculukla bir kere şansınızı deneyin eğer anlaşamazsanız mahkemeye başvurursunuz’ diyor. Arabulucuya giden konuların yüzde 80’inden fazlasını iş uyuşmazlıkları oluşturuyor. Adalet Bakanlığı’nın verilerine göre bunlar arasında arabulucuya giden uyuşmazlıkların yüzde 90’ı çözüme kavuşuyor” diye konuştu.

“2 SAATLİK GÖRÜŞMEYİ DEVLET KARŞILIYOR”

Arabulucuların aldığı eğitimleri değerlendiren Özden, “Etik ve vicdan dediğimiz ölçünün arabulucular tarafından gözetilmesi gerektiğini düşünüyorum. Arabulucular, iki tarafın da çıkarlarını gözetmeliler. Ocak ayı sonrası arabulucuların eğitimi de 84 saate çıkacak. Bu yine de çok kısa bir eğitim. İş mahkemeleriyle birlikte ek eğitim zorunluluğu geliyor. 24 saatlik iş hukukuna da zorunlu arabuluculuk uzmanlık eğitim eklenecek. Bu eğitimi alan arabulucular adliyelerdeki arabuluculuk merkezlerine kayıt yaptıracaklar” dedi. Özden, arabuluculuk ücretinin ilk 2 saatinin devlet tarafından karşılandığına da dikkat çekti.

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