-"AR DAMARIN ÇATLAMAMIŞSA AYRIL ARKADAŞ" ELAZIĞ (A.A) - 16.05.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Basit bir sınavı bile yapamadılar. Bu rezilliği yapan adam da unvanında profesör var. Ne profesörlüğü? Herhalde sahtekarlığın profesörlüğü olabilir, başka ne olabilir. Söylüyorum kendisine 'ar damarın çatlamamışsa ayrıl arkadaş ayıptır'. Yok, 'ar damarım çatladı' diyorsan; otur yerinde nasıl olsa seni destekleyen var'' dedi. Kılıçdaroğlu, partisince Elazığ İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde, milleti zulümden kurtaracağını, partisine oy versin vermesin hiçbir vatandaş hakkında ayrım yapmayacağını ve herkese eşit davranacağını söyledi. Gençlere iki çift lafı olduğunu, birincisinin askerliği 15 aydan 9 aya ve aşamalı olarak 6 aya indireceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, ''Ben bunu söyledim. Aile Sigortası için öyle diyorlardı, 'parayı nereden bulacaksın?' Baktılar para var, şimdi dut yemiş bülbül gibiler, ses çıkarmıyorlar. Destek verin, güç verin Recep Tayyip Erdoğan'ı dut yemiş bülbüle çevireceğim. Gençler sözüm bitmedi, size daha başka bir sözüm daha var. Çocuklarımız üniversiteyi kazanırlar, anne babası gelir, bir süre sonra bir dert başlar. 'Bizim çocuğumuz, oğlumuz, kızımız nerede kalacak?' 2 yıl içinde halkın iktidarında yurt sorunu diye bir kavram olmayacak. Bütün gençlerimiz sıcak, soğuk suyu olan birer ikişer kişilik odalı yurtlarda kalacaklar'' dedi. Elazığ'ın bir turizm kenti olması gerektiğini, kaç yerde Harput gibi, Ulu Cami gibi eğri minareli cami olduğunu ve Arap Baba türbeleri gibi türbeler olduğunu soran Kılıçdaroğlu, bunlara rağmen kentin turizm kenti olmadığını kaydetti. -KANAL YERİNE KANALET- Meydanda toplananlara, TBMM'de kürsüye çıkıp Elazığ'ın sorunlarından bahseden milletvekili duyup duymadıklarını sorması üzerine ''hayır'' cevabını alan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''İnşallah bundan sonra duyacağız. Yeni arkadaşlarımız burada. Onlar size hizmet etmek istiyorlar, sizin için çalışmak istiyorlar. Elazığ'ın da Elazığlının da sorunlarını TBMM'de kürsüye çıkıp aslanlar gibi dile getirmek istiyorlar. Diyorlar ki, 'İstanbul projesini bıraksın, Kuzova'da, Uluova'da sulanması gereken yerler var, bari oraya kanal yapsın, kanalet yapsın kanalet'. Yapabilir mi? Niye yapamaz ben size söyleyeyim. Ben de biliyorum yapamaz. Çünkü rant yok ki. Kimi zengin edecek onda? Vatandaş zengin olacak. Onun için vatandaş değil, yandaş önemli.'' Kendileriyle aynı dünya görüşünü paylaşmayan insanlara da saygı göstereceklerini, farklılıklara saygı duyacaklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, onların da Türkiye'nin insanı olduğunu, onların da kardeşleri olduğunu söyledi. -MAZOT FİYATLARI- Bu ülkenin yaylaları, meraları, çalışan insanları, besicileri olduğunu belirten ve neden hayvan ithalatı yapıldığını soran Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: ''Her şeyimiz var. Niye getirir? 80 küsur yıllık Cumhuriyet tarihinde hiçbir hükümet döneminde kurban bayramı öncesi dışarıdan ithal kurbanlık koyun gelmedi. Çünkü besiciyi öldürdük, çünkü perişan ettik o insanları. Sözüm var, bütün çiftçilere mazotu 1,5 lira yapacağım. Mazot çiftçide 1,5 lira olacak. Hemen, 'Efendim mazotu 1,5 lira yapacakmış olur mu?' diyorlar. 'Mazotu dışarıdan, daha doğrusu petrolü dışarıdan alıyoruz. Orada fiyat artınca bizde de artıyor'. Bilmiyorlar ki bu Kemal kardeşiniz hesap uzmanı, neyin ne olduğunu biliyor. Dışarıdan gelen petrolün rafineri fiyatı, benzin istasyonu sahibinin karı, ikisini topladığınızda 1,5 lira ediyor. Peki 1,5 lira maliyeti olan ufak karı da olan bu mazotu çiftçiye niye 3,5'e satarlar. 1 lirası KDV, 1 lirası ÖTV. İkisini de kaldıracağım, Recep Tayyip Erdoğan'ın boynuna asacağım.'' -''NE PROFESÖRLÜĞÜ? HERHALDE SAHTEKARLIĞIN PROFESÖRLÜĞÜ OLABİLİR''- Kılıçdaroğlu, YGS'de ortaya atılan şifreleme iddialarına karşın 1 milyon 700 bin çocuğun umuduyla oynandığını ileri sürerek, annelerden 1 milyon 700 bin çocuğun hatırına AK Parti iktidarına oy vermemelerini istedi. ''Sınav yapamayan bir hükümet devleti mi yönetir? Memleketi mi yönetir?'' diye soran Kılıçdaroğlu ''Basit bir sınavı bile yapamadılar. Bu rezilliği yapan adam da unvanında profesör var. Ne profesörlüğü? Herhalde sahtekarlığın profesörlüğü olabilir, başka ne olabilir. Söylüyorum kendisine 'ar damarın çatlamamışsa ayrıl arkadaş ayıptır'. Yok, 'ar damarım çatladı' diyorsan; otur yerinde nasıl olsa seni destekleyen var'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: ''Biliyorsunuz Recep Bey iki de bir benimle ilgili bir sürü şey söylüyor. Olabilir, söyleyebilir siyasettir. Ben kendisine şunu söyledim: Devletin bütün arşivleri senin emrinde, valisi senin emrinde, müsteşarı senin emrinde, milli istihbaratı senin emrinde, polis istihbaratı senin elinde her şey senin emrinde. Gel arkadaş sen bana soru mu sormak istiyorsun, senin istediğin yerde, senin istediğin televizyon kanalında oturalım tartışalım. Sen sor ben cevap vereceğim, ben soracağım sen cevap ver.'' Başbakan Erdoğan'ın kendisinin karşısına çıkıp çıkamayacağını bir kez de Elazığ'dan halka sormak istediğini belirterek ''Recep Tayyip Erdoğan televizyonda karşıma çıkabilir mi?'' diye soran Kılıçdaroğlu konuşmasına şunları kaydetti: ''Ben de biliyorum çıkamaz. Niye çıkamaz? Bir, geçmişinin temiz olması lazım, iki, kul hakkı yememesi lazım, üç, mangal gibi yürek lazım. Onun ezberini bozdum, kimyasını bozdum, şifresini çözdüm. Bakın en son itiraflara başladı. Diyor ki, 'Benim bazı bakanlarım adı yolsuzluğa karıştığı için onlara milletvekili listelerinde yer vermedim'. Elazığ'dan, yiğitlerin harman olduğu yerden sesleniyorum: Sende zerre kadar onur varsa o yolsuzluk yapan bakanların ismini çıkar bu millete anlatırsın. Her yerde bunu soracağım, hem yolsuzluk yapıyorlar diye itiraf edeceksin. Bu kardeşiniz itiraf ettirdi ona. Dedim ya ezberini bozdum. Aynaya bakıp konuştuğu zaman mesele yok da o camlara bakmadan konuştu mu doğru itiraflar. İtiraf ettireceğim ona daha...'' -MİTİNGDEN NOTLAR- İstasyon Meydanı'nda düzenlenen miting öncesi CHP Gençlik Kolları üyeleri katılımcılara su, bayrak, şapka, rozet dağıttı. Kılıçdaroğlu gelmeden yarım saat önce başlayan yağmur meydandakilere zor anlar yaşattı. Yağışla katılımcılar yağmur almayan yerlere geçerken, zaman zaman yerini doluya bırakan yağış nedeniyle katılımcılar ıslandı. Yağıştan dolayı meydanın bazı yerleri suyla doldu. Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından kendisine verilen yöresel 8 köşeli şapkayı taktı. -TERÖR BİTMELİ Kılıçdaroğlu, mitingin ardından uçakla Erzincan'a hareket etmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamada ise Elazığlıların derdine derman olmanın görevi olduğu belirterek, ''Ben buranın çayını, suyunu içtim, ekmeğini yedim. Onlara hizmet etmek için yola çıktım. Elazığ'ı ayağa kaldıracağız. Parlamentoda Elazığ'ın sorunları dile getirilmiyor. Ama biz hem sorunları dile getireceğiz, hem çözüm üreteceğiz, hem gerekeni yapacağız'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin ''12 teröristin ölü ele geçirilmesinin ardından Diyarbakır'da kepenk kapatma eylemi oldu. CHP il başkanının da (Eğer kepenkler kapanırsa ben de seçim bürolarını kapatacağım) yönünde bir söz söylediğine dair söylenti oldu. Nasıl değerlendiriyorsunuz?' sorusuna şöyle yanıt verdi: ''Söylentiyle yanıt verilir mi arkadaşlar? Biz terörün bitmesini isteriz. Terör, can kaybı olmasın. Bu ülkede huzuru ve barışı sağlayalım diyoruz. Çıkış noktamız bu. Bunu her yerde söylüyoruz. Güneydoğu Anadolu ile ilgili olarak da bizim çözümlerimiz, projelerimiz belli. En sağlıklı, en tutarlı çözümleri yine yazan, üreten biziz. Bölgeye de gidiyoruz. Yurttaşlarımızla da görüşüyoruz. Onların dertlerini dinliyoruz. Sonuçta biz bir can kaybı olmasını istemeyiz. Terör bitmeli, herkes evine alın teriyle kazandığı sıcak ekmeği götürmeli.'' Kılıçdaroğlu, aynı gazetecinin ''İl başkanı ile görüştünüz değil mi?'' sorusu üzerine ise ''Hayır görüşmedim arkadaşlar. Görüşecek zaman da yok zaten'' dedi. Kılıçdaroğlu, daha sonra özel uçakla Erzincan'a hareket etti.