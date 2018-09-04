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Ekonomi

"AP varılacak anlaşmayı Brexit'ten iki hafta önce oylamayı hedefliyor"

İstanbul, 4 Eylül (DHA) - Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Anayasal İşler Komitesi Başkanı Danuta Hubner, AP'nin Avrupa Birliği (AB) ile Birleşik Krallık arasında varılacak her hangi bir Brexit anlaşmasını, Brexit'in gerçekleşeceği 29 Mart 2019'dan iki hafta

04 Eylül 2018 11:42

İstanbul, 4 Eylül (DHA) - Avrupa Parlamentosu\'nun (AP) Anayasal İşler Komitesi Başkanı Danuta Hubner, AP\'nin Avrupa Birliği (AB) ile Birleşik Krallık arasında varılacak her hangi bir Brexit anlaşmasını, Brexit\'in gerçekleşeceği 29 Mart 2019\'dan iki hafta önce oylayabilir olmayı beklediğini söyledi.
Varılacak bir anlaşmanın AP\'e geleceği ilk yer olan Anayasal İşler Komitesi\'nin Başkanı Hubner, anlaşma için ilk oylamanın 11-14 Mart tarihinde yapılabilmesini hedeflediklerini vurguladı.
Hubner, Brexit anlaşmasının ilk oturumda kabul edilmesi gerektiğini, aksi takdirde ikinci oturumun ancak 25-28 Mart\'ta yapılabileceğini de belirtti.
Bir Brexit anlaşmasının geçerli olabilmesi için Avrupa Parlamentosu\'nun onayını alması gerekiyor. Parlamento yetkilileri, 751 üyenin varılacak bir Brexit anlaşmasını incelemek için 2 aydan daha fazla zamana ihtiyaçları olduğuna da dikkat çekiyorlar.

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