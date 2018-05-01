T24 LogoT24 Logo
Gündem

"ANTİKAPİTALİST MÜSLÜMANLAR" ÖLEN İŞÇİLER İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI KILDI

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL, (DHA)  Antikapitalist Müslümanlar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, ölen işçiler için Fatih Camisi avlusunda gıyabi cenaze namazı kıldı

01 Mayıs 2018 16:26

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL, (DHA) 
Antikapitalist Müslümanlar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nde, ölen işçiler için Fatih Camisi avlusunda gıyabi cenaze namazı kıldı.
İlahiyatçı-yazar İhsan Eliaçık, Antikapitalist Müslümanlar grubuna gıyabi cenaze namazı hakkında bilgi verdikten sonra, ölen işçiler için gıyabi cenaze namazı kıldırdı. Grup daha sonra \'Emeğin dili, dini, rengi, ırkı yoktur\' ve \'Mülk Allah\'ındır\' yazılı pankartlar açarak  Saraçhane Parkı\'na doğru yürüyüşe geçti. Grup yürüyüş boyunca, \'Allah, ekmek, özgürlük\' ve \'Zulme karşı omuz omuza\' sloganları attı. Grup, Saraçhane Parkı\'nın yanında bulunan İtfaiye parkına gelerek basın açıklamasını okudu. Grup açıklamanın  ardından Maltepe Miting Alanı\'na doğru yola çıktı.


Görüntü Dökümü: 
-----------------
-Fatih Camii\'deki gıyabi cenaze namazı kılanlar
-Grubun Saraçhane\'ye yürüyüşü
-Basın açıklaması
-Döviz ve pankart detayları


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKameraDeniz KAYADHA  Antikapitalist MüslümanlarMayıs EmekDayanışma GünüFatih CamisiEliaçık Antikapitalist MüslümanlarGrupAllahParkıGrup Saraçhane ParkıMaltepe Miting AlanıGörüntü Dökümü  Fatih Camii

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Katliam ve cinayet hükümlüleri nasıl bırakılıyor; işte 20 soruda Hizbullah'tan...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Sözcü yazarı Öztürk: Eski bakan balayına giden bir çifti çok...

Özel ambulans taksi hizmeti verdi: "Yol boyunca siren hiç susmadı,...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24