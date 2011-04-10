-"ANTALYA'YA 11 MİLYON TURİST GELECEK" ANTALYA (A.A) - 10.04.2011 - Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Osman Ayık, Antalya'ya bu yıl 11 milyon turistin gelmesinin beklendiğini bildirdi. Osman Ayık, yaptığı açıklamada, turist sayıları bakımından hem Türkiye'de hem de Antalya'da bu yıl 2 haneli büyüme öngörüldüğünü söyledi. Türkiye'yi ziyaret edecek turist sayısının bu yıl 29-30 milyona ulaşmasının beklendiğini belirten Ayık, ''Gelişmeler bunu gösteriyor. Türkiye artık hem Avrupa'da hem de Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinde oturmuş bir pazar haline geldi'' diye konuştu. Gerek fuarlar gerekse tur operatörleriyle yapılan görüşmelerin bu beklentinin ne kadar gerçekçi olduğunu gösterdiğini belirten Ayık, ''Antalya'ya bu yıl 11 milyon turist gelecek'' dedi. Bu yıl Alman turist sayısının 5 milyona ulaşacağının tahmin edildiğini kaydeden Ayık, şunları söyledi: ''Rusya ve BDT pazarlarında da önemli artışlar olacak. Almanya'dan Türkiye'ye geçen yıl 4 milyon 300 bin turist gelmişti. Bu yıl bu rakam 5 milyona ulaşacak. Rusya ve BDT ülkeleri, başta Mısır olmak üzere Afrika ülkelerine uçuşlara hala izin vermiyor. Bu pazarlardan Türkiye'ye önemli artışlar bekleniyor.'' -İNGİLİZ PAZARI ARTIYOR- İngiliz pazarının özellikle Antalya için çok önemli haline geldiğine değinen Ayık, 5 yıl içinde Antalya'ya gelen İngiliz turist sayısının 300 binden 1 milyona çıkacağını ifade etti. Afrika ülkelerindeki olaylar nedeniyle bu ülkelere gidecek turistlerin, daha uzun süreli kalışlar için Türkiye'ye gelebileceğini belirten Ayık, şunları kaydetti: ''İngiliz turist artışından en çok Antalya bölgesi etkilenecek. Ayrıca İskandinav ülkeleri de eski trendine girdi. Belçika pazarı gelişiyor. Polonya pazarında çok ciddi artışlar var. Polonya'da 45 milyonluk nüfus var. Polonya pazarında turizm için ciddi gelecek var. Türkiye olarak 15 yıldır Polonya pazarında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Polonya ve Ukrayna pazarında hedef 500'er bin rakamına ulaşmaktır. Avusturya ve İsviçre pazarları da eski günlerine dönüyor. Bu pazarlar bu yıl ilave 500 bin artış sağlar.''