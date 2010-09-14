-"ANTAKYA' NÜFUS CÜZDANLARINDAN KALDIRILMASIN" HATAY (A.A) - 14.09.2010 - Hatay'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kökleri eskiye dayanan Antakya (Antiochia) isminin tekrar nüfus kağıtlarında yer almasını istiyor. Hatay Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz, yaptığı açıklamada, daha önce kent merkezinde doğanların nüfus kağıtlarına, doğum yeri olarak ''merkez ilçe Antakya'' yazıldığını, İçişleri Bakanlığı'nın 11 Nisan 2007 tarihindeki yazısıyla, ilçe olmadığı gerekçesiyle ''Antakya'' adının nüfus kağıtlarından kaldırıldığını söyledi. Antakya adının yeniden nüfus kağıtlarına yazılması için kanun değişikliğine gerek olduğunun altını çizen Lekesiz, şöyle devam etti: ''Marka kent olma anlamında Antakya'nın önemli bir adı var. Bizler de Antakya isminin yaşatılmasını arzu ediyoruz. Bu idari işlemle yapılacak bir düzeltme değil. Sivil toplum kuruluşları temsilcileri de bu durumdan mutlu değil. Antakya adının nüfus kağıdına yeniden yazılması için İçişleri Bakanlığı'na görüş bildirdik. Adalet Bakanı Sadullah Ergin de bu hassas olayla yakından ilgileniyor. Dileğimiz Antakya isminin nüfus cüzdanlarında yaşatılmasıdır.'' Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Hikmet Çinçin, ''Antakya''nın dünya genelinde tanındığını ve adının yaşatılması gerektiğini belirterek, Antakya adının diğer alanlardan da kaldırılması endişesi taşıdıklarını, bunun kente zarar vereceğini ifade etti. Kutsal kitaplarda adı geçen Antakya'nın, uluslararası fuarlarda bile fark edildiğine dikkati çeken Çinçin, ''Antakya bir marka isim. Dünyaca bilinen Antakya adının yaşamasının, turizm ve ticari hayata da olumlu etkisi oluyor. Bu yıl Berlin ve İspanya'da katıldığımız fuarlarda Antakya adını gören yabancı iş adamları İstanbul'dan sonra en çok Antakya'yı merak ettiklerini ve görmeyi arzuladıklarını söylediler'' dedi. -HASİAD'IN GİRİŞİMİ- Hatay Sanayici İşadamları Derneği (HASİAD) Başkanı Yahya Kemal Nalçabasmaz ise dinsel ve kültürel miraslardan dolayı Hatay'dan daha çok bilinen Antakya isminin nüfus kağıtlarında doğum yeri olarak yeniden yazılması için Hatay Valiliği vasıtasıyla İçişleri Bakanlığı'na 28 Aralık 2009 tarihinde dilekçe yazdıklarını ancak yanıt alamadıklarını söyledi. Antakya'nın Doğu Roma döneminin en önemli kentlerinden birisi, Akdeniz'in kraliçesi olduğunu ifade eden Nalçabasmaz, şunları kaydetti: ''Tarihe mal olmuş, farklı dini inançlar için önem arz eden, dünyanın en büyük ikinci arkeoloji müzesine sahip bu tarihi kentin adı kısa süre önce başlayan uygulama ile tüm resmi yazışmalarda Hatay-Merkez olarak geçmekte. Yeni doğanların ve nüfus cüzdanlarını yenileyen vatandaşların nüfus cüzdanlarında doğum yeri olarak 'Antakya' yerine, 'merkez' yazıyor. Bizler yaşadığımız kentin binlerce yıllık tarihine olan saygımızdan dolayı, bu tip uygulamalardan kaçınılması gerektiğini düşünüyoruz. Kentimizin tarih ve kültür zenginliği ile dünyadaki bilinirliğini koruyarak, geleceğe hazırlanmak amacıyla marka kent projesi yürütülüyor. Bu projede Antakya isminin olmaması da düşünülemez. Bu durumun düzeltilmesini bekliyoruz.'' -DİN ADAMLARININ GÖRÜŞÜ- Antakya Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Fadi Hurigil de, Hz. İsa'ya inananlara ''Hristiyan'' adının Antakya'da verildiğini, Hristiyanlığın dünyaya bu kentten yayıldığını belirterek, İncil'de ''Antakya''nın adının geçtiğini ve bu nedenle dünyaca tanındığını belirtti. Dünyada yaşayan tüm Hristiyanlar'ın Antakya'yı merak ettiğini, hava alanının hizmete girmesiyle her yıl binlerce kişinin Antakya'ya hacı olmaya geldiğini vurgulayan Hurigil, ''Kutsal kitaplarda yer alan Antakya, yurt dışında daha çok tanınıyor'' diye konuştu. Musevi Cemaati Ruhani Lideri Şaul Cenudioğlu ise binlerce yıldır Antakya olarak tanınan kentin isminin nüfus kayıtlarından kaldırılmasına bir anlam veremediğini, geçmişiyle, misyonuyla övünülecek Antakya adının yaşatılması için başta yetkililer olmak üzere tüm sivil toplum kuruluşlarının ciddi mücadele vermesi gerektiğini kaydetti. Tarihçi-Yazar Mehmet Tekin ise Atatürk tarafından verilen ''Hatay'' adının Türkiye Cumhuriyeti yaşadığı sürece kullanılması gerektiğini, ancak tarihi misyonu bulunan ''Antakya'' isminin de nüfus kağıtlarından kaldırılmasının doğru olmadığını söyledi. Üç semavi din için çok önemli bir kent olan Antakya'nın adının nüfus kağıdından silinmesinin gelecekte önemli yanlışlıklara yol açacağını öne süren Tekin, bu nedenle merkez ilçe olarak Antakya yazılması gerektiğini ifade etti.