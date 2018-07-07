"ANNEM SANDIM" DEDİ; CEZASI İNDİ

* Ümraniye\'de girdiği apartmanda bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 3 yıl 9 aylık hapis cezası alan sanık İstinaf Mahkemesi\'ndeki duruşmada kendisini, \"Annem sandığım için sarıldım\" sözleri ile savundu.

* İstinaf Mahkemesi, yerel mahkemenin sanığa, \"Basit cinsel saldırıya teşebbüs\" suçundan verdiği cezayı kaldırarak sanığa, \"Sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel saldırı\" gerekçesiyle 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Ümraniye\'de Y.Ö. (40) isimli kadın, 15 Nisan 2015 tarihinde yaşadığı apartmanın merdiven boşluğunda Ü.E.\'nin (23) cinsel saldırısına uğradığını iddia ederek şikayette bulundu. Y.Ö.\'nün şikayeti üzerine Ü.E. hakkında, \"Basit cinsel saldırı\" suçundan dava açıldı. İstanbul Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın karar duruşması, 23 Mart 2017 tarihinde yapıldı. Y.Ö. duruşmada, yaşadığı apartmana girdiği sırada merdiven boşluğunda sanık ile karşılaştığını, sanığın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu savundu. Y.Ö., sanığın kendisini sözlü tehdit ettiğini, yardım için bağırması üzerine komşuları olan bakkalın oğlunun yardıma gelmesi ile sanığın kaçtığını ve sanıktan şikayetçi olduğunu belirtti.

YEREL MAHKEME 3 YIL 9 AY CEZA VERDİ

Ü.E. ise suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme sanığı, \"Basit cinsel saldırıya teşebbüs\" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile sanık yerel mahkemenin bu kararını İstinaf Mahkemesi\'ne taşıdı. Dosyanın geldiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, İstinaf başvurularını değerlendirmek için duruşma açtı.

\'ANNEM SANDIĞIM İÇİN SARILDIM\'

Duruşmaya katılan sanık, suçlamaları kabul etmedi. Şikayetçiye yönelik cinsel saldırı eyleminin bulunmadığını öne süren sanık, \"Annem sandığım için sarıldım\" savunmasını yaptı.

İSTİNAF CEZAYI 1 YIL 8 AYA DÜŞÜRDÜ

Sanığın savunmasının ardından kararını açıklayan 20. Ceza Dairesi, İstanbul Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi\'nin, \"Basit cinsel saldırıya teşebbüs\" suçundan verdiği 3 yıl 9 aylık hapis cezasına ilişkin kararını kaldırdı. Yeni hüküm kuran Daire, sanığı, \"Sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel saldırı\" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırdı.



