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Dünya

"Anlaşmasız Brexit ekonomiye telafi edilemeyecek boyutta zarar verir"

Mahmut Can Emir (DHA) – Birleşik Krallık parlamentosunun, Başbakan Theresa May’in Brexit anlaşmasını oylamasından saatler önce bir açıklama yapan Birleşik Krallık Sanayi Konfederasyonu (CBI) Başkanı John Allan, Birleşik Krallık’ın 29 Mart tarihinde Avrupa

15 Ocak 2019 15:26

Mahmut Can Emir (DHA) – Birleşik Krallık parlamentosunun, Başbakan Theresa May’in Brexit anlaşmasını oylamasından saatler önce bir açıklama yapan Birleşik Krallık Sanayi Konfederasyonu (CBI) Başkanı John Allan, Birleşik Krallık’ın 29 Mart tarihinde Avrupa Birliği’nden bir anlaşma olmadan ayrılmasının \"telafi edilemeyecek zarara yol açacağı\" uyarısı yaptı.

Allan, anlaşmasız bir Brexit olması durumunda, ulusal bir kriz snaryosu yaşanacağını söyledi ve oylamada Birleşik Krallık iş dünyasına maliyetinin çok yüksek olacağına işaret etti.

“Bu bir oyun değil” diyen Allan, “Anlaşmasız bir Brexit insanların işlerini tehlikeye atıyor. Eğer 29 Mart tarihinde anlaşmasız bir Brexit gerçekleşirse bu ülke ekonomisine tamiri mümkün olmayan bir zarar verecek” dedi ve ikinci bir Brexit referandumunu bir çözüm olmayacağı gerekçesiyle göz ardı ettiğini söyledi.

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