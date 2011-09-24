-"Anlamakta zorluk çekiyorum" İSTANBUL (A.A) - 24.09.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Bana başsağlığı dileyen bir gazeteciyle yaptığımız telefon konuşmaları bir iddianamede yer alıyor. Hangi gerekçeyle yer alıyor, ben anlamakta zorluk çekiyorum'' dedi. Cihangir'deki Orhan Kemal Müzesi'ni ziyaret eden Kılıçdaroğlu'nu, müze önünde Orhan Kemal'in oğlu Işık, gelini Erunç Sevgi ve torunu Selin Öğütçü karşıladı. Müzeye girişi sırasında bir gazetecinin, ''Oda TV iddianamesinde telefon görüşmeleriniz yer alıyor. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz?'' sorusuna Kılıçdaroğlu, şu yanıtı verdi: ''Merak ediyorum. Bana başsağlığı dileyen bir gazeteciyle yaptığımız telefon konuşmaları bir iddianamede yer alıyor. Hangi gerekçeyle yer alıyor, ben anlamakta zorluk çekiyorum. Herhalde HSYK'nın da dikkatini çekmiştir.'' Kılıçdaroğlu, daha sonra müzeyi ve müzedeki Orhan Kemal'in çalışma odasını gezdi. Işık Öğütçü, Kılıçdaroğlu'na müzeyle ilgili bilgi verdi. Kemal Kılıçdaroğlu, ziyaretini tamamladıktan sonra müze defterini imzaladı. Kılıçdaroğlu'na ziyarette, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, CHP İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın ve CHP İstanbul İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı da eşlik etti. Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından müzenin altında bulunan İkbal Kahvesinde, Işık ve Erunç Sevgi Öğütçü ile çay içerek sohbet etti.