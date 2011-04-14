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Politika

"ANLADIKLARI DİLDEN CEVAP ALDILAR" İSTANBUL (A.A)

14 Nisan 2011 20:27

-"ANLADIKLARI DİLDEN CEVAP ALDILAR" İSTANBUL (A.A) - 14.04.2011 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış,  Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinde (AKPM) yaptığı konuşmayla ilgili, ''Fransız halkının, şu anda Türkiye'nin gelmiş olduğu noktayı anlamaları, ekonomik gücü, enerji potansiyeli ve AB'nin sorunu olarak gördüğü hemen hemen her konuda kilit ülke olma konumunu algılamaları için belki de dünkü, anladıkları dilden aldıkları cevap vesile olur'' dedi. Egemen Bağış, partisinin, İstanbul milletvekili adaylarını tanıtım toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bağış, bir gazetecinin, Erdoğan'ın dün, AKPM Genel Kurulundaki konuşmasında, ''Türkiye'ye çok Fransızsınız'' sözünü nasıl değerlendirdiği şeklindeki soru üzerine, Başbakanın gerekli cevabı verdiğini söyledi. Bunun, Fransız düşünür ve entelektüellerin Türkiye'de halkın ''Fransız kalmak'' deyimini öğrenmelerine vesile olduğunu ifade eden Bakan Bağış, şöyle konuştu: ''Türkiye'nin, AB sürecinde, Fransa'nın engellediği fasıllara rağmen gelmiş olduğu nokta, Fransızları bir kez daha düşündürecektir. Fransa bizim 500 yıldır diplomatik ilişkilerimizi devam ettirdiğimiz önemli bir ülkedir. Fransa ile bizim hem ekonomik hem kültürel hem ticari hem sosyal birçok işbirliği alanlarımız vardır. Fransa'da bir lider gider, öbürü gelir. Türkiye'de farkı siyasi iktidarlar gündeme gelebilir, ama Türk-Fransız ilişkileri her zaman canlı olmuştur. Fransız halkının, şu anda Türkiye'nin gelmiş olduğu noktayı anlamaları, Türkiye'nin, ekonomik gücünü, enerji potansiyelini, AB'nin sorunu olarak gördüğü hemen hemen her konuda kilit ülke olma konumunu algılamaları için belki de dünkü, anladıkları dilden aldıkları cevap vesile olur diye düşünüyorum.''

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