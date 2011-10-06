-"Ankara maketi" için geri sayım başladı ANKARA (A.A) - 06.10.2011 - Türk Serbest Mimarlar Derneği (TSMD), Başkentin yaklaşık 7 kilometrelik bir alanını kapsayan ve simge yapıları barındıracak 15x6 metre boyutlarındaki ''Ankara maketi''ni yapmak için çalışma başlattı. TSMD Yönetim Kurulu Başkanı Yeşim Hatırlı, Rahmi Koç Müzesi'nde konuya ilişkin yaptığı toplantıda, Türkiye'de bir ilki gerçekleştireceklerini belirterek bundan çok heyecan duyduklarını ifade etti. Hatırlı, Atakule ile Ankara Kalesi arasında kalan, Atatürk Bulvarı çevresindeki yapıları içerecek maketin, AB fonlarıyla desteklenen Re-ACT Projesi (Re-Reading Architecture As A Cultural Transformation-Kültürün İzlerini Mimarlık Üzerinden Okumak) kapsamında yapılacağını belirtti. -300 proje arasından seçildi- Yeşim Hatırlı, AB Merkezi Finans İhale Biriminin açtığı Kültür ve Sanat Hibe Programı kapsamında 300 proje arasından seçilen 19 projeden birini hayata geçirdiklerini vurguladı. Belgelendirme çalışmalarına mayıs ayında başladıklarını ve yaklaşık 5 aydır maketle ilgili bilgiler toplandığını anlatan Hatırlı, TSMD'nin ortaya koyduğu projenin ODTÜ, Mimarlar Derneği, Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği paydaşlarıyla hayata geçirildiğini söyledi. Hatırlı, Almanya'dan BDA ve Hollanda'dan ARCAM isimli mimarlıkla ilgili meslek kuruluşlarının proje ortağı olduğunu bildirdi. Proje kapsamında paneller düzenleneceğini, ''Benim Ankaram'' isimli fotoğraf sergisi açılacağını, maketin yapım sürecini anlatan belgesel çekileceğini ve konuyla ilgili bir kitap da hazırlanacağını belirten Hatırlı, projenin mimarlar ve öğrencilere olduğu kadar kente ve kentlilere de katkı sağlayacağını kaydetti. Hatırlı, ''Kale'den Kule'ye'' adı verilen makette, farklı dönemlere ait seçilmiş yapıların özellikle vurgulanacağını bildirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığınca da destek verilen projede, 2012 Mayıs ayında tamamlanması planlanan maketin ilk olarak CerModern'de, ardından Kentpark AVM'de inşa edilecek Mimarlık Merkezinde sergileneceğini belirten Hatırlı, genişliği 6, uzunluğu 15 metre olacak maketin parçalardan oluşacağını söyledi. Maketin sökülerek istenilen yerde sergilenebileceğini de dile getiren Hatırlı, projenin başkentliler kadar çok sayıda yerli ve yabancı turisti de çekmesinin beklendiğini kaydetti. Hatırlı, maketin birebir olacağını ve genişletilebileceğini ifade ederek, şimdilik planlanan alanın yapılacağını, sponsor bulmaları durumunda bunu geliştirebileceklerini vurguladı.