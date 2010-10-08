-"ANCAK BU KADAR DÜZELTİLEBİLİR DENİLECEK" ANKARA (A.A) - 10.07.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesinin anayasa değişiklik paketi hakkındaki kararına ilişkin, ''Teknik açıdan istediğimiz neticeleri vermiş olmamasına rağmen, referandumda amaçladığımız hedefi toparlayan, kapsayan bir pakettir ve inanıyorum ki bir darbe anayasasının 'ancak bu kadar düzeltilebilir' denileceği bir neticeyle halkımızın inşallah huzuruna gideceğiz'' dedi. Başbakan Erdoğan, Bosna-Hersek'e hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Anayasa Mahkemesinin açıklamış olduğu kararla ilgili düşüncesinin sorulması üzerine, Başbakan Erdoğan, ''Teknik açıdan istediğimiz neticeleri vermiş olmamasına rağmen, referandumda amaçladığımız hedefi toparlayan, kapsayan bir pakettir ve inanıyorum ki bir darbe anayasasının 'ancak bu kadar düzeltilebilir' denileceği bir neticeyle halkımızın inşallah huzuruna gideceğiz'' dedi. Halktan bu noktada bekledikleri olumlu yaklaşımı alacaklarını ifade eden Erdoğan, ''Çünkü, bu sivilleşme sürecinin bana göre, güç kazandığı bir dönem olacaktır. Bu güç kazanmaya da halkımız 'Evet' demek suretiyle, inşallah farklı bir imkan hazırlayacaktır'' diye konuştu. Ağustos ayı başı itibarıyla, hatta bu aydan itibaren bütün arkadaşlarıyla birlikte şehir şehir Türkiye'yi dolaşacaklarını ve gidilmedik yer bırakmayacaklarını ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti: ''Tabii, bizim için en anlamlı olan, milletimize gitmekten kaçınanlar, Anayasa Mahkemesine gitmek suretiyle oradan bu işi döndürme gayreti içerisinde olanlar, 'Anayasa Mahkemesinin de vermiş olduğu bu karardan sonra milletimizin karşısına hangi yüzle gidecekler' diye, bunu merak ediyorum. Halbuki biz beklerdik ki direkt olarak halkımıza gidelim. Halkımız karar versin. Ama onlar halkımızı tercih etmediler Anayasa Mahkemesine gittiler ki biliyorsunuz, zaten ana muhalefet partisinin yaklaşımı Anayasa Mahkemesine karşı, 'Ana Muhalefet Mahkemesi' olmuştur. Hep öyle bakmıştır Anayasa Mahkemesine. Bugüne kadar oradan beklediği, aldığı kararlar bugüne kadar bunu göstermiştir. Bu defa beklediği gibi olmadı zannediyorum. Ama şimdi milletin karşısına nasıl gideceğini görüyoruz. Nelere karşı çıkacağını, milletimin karşısında çok daha açık net göreceğiz. Çünkü kendi kendini inkar ettiği şeyler olacak. Nasıl savunacak? Nasıl bunlar karşısında hala kalkıp da bu atılan adımı lekeleyecek bunu merak ediyorum. İnanıyorum ki halkımız en güzel cevabı 12 Eylül'de 30 yıl aradan sonra verecektir ve bir darbe anayasasını bir kenara koyacak ve diyecek ki 'Evet', karar da milletindir, söz de milletindir. Biz demokratik bir anayasa istedik ve onun en önemli adımını da attık' diyecektir.'' Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan ve kızı Sümeyye Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer de Bosna-Hersek'e gitti.