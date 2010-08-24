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Politika

"ANAYASADAN MUHALEFETE OY VERENLER DE FAYDALANACAK" İSTANBUL (A.A)

24 Ağustos 2010 02:17

-"ANAYASADAN MUHALEFETE OY VERENLER DE FAYDALANACAK" İSTANBUL (A.A) - 23.08.2010 - Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, düzenlenen anayasa değişikliğinden muhalefetin de yararlanacağını söyledi. Beyoğlu Belediyesince, düzenlenen açık hava iftarına katılan Çubukçu, burada yaptığı konuşmada, Kasımpaşa halkının çok sıcak ve samimi olduğunu belirterek, Kasımpaşa'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.  Pakistan'daki sel felaketinde çok sayıda kişinin zorluklarla mücadele ettiğini de hatırlatan Çubukcu, ''Başbakanlığımızın ve Kızılay'ın açtığı hesap numaralarına destek bekliyorum. Ramazan ayında Pakistanlı kardeşlerimize yardım edelim'' diye konuştu. 12 Eylül'de gerçekleştirilecek anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasına da değinen Çubukcu, anayasa değişikliğinin AK Parti'nin anayasası olmayacağına vurgu yaptı.  Çubukçu, bağımsız bir yargı oluşturmak istediklerini dile getirerek, sözlerine şöyle devam etti: ''AK Parti kendi yargısını oluşturuyor, HSYK'yı belirliyor, Anayasa Mahkemesi üyelerini bunlar seçecek' diyorlar. Türkiye'nin her kesiminin faydalanacağı bir Anayasa hazırladık. Anayasa değişikliği tüm vatandaşların yararına olacak.  Göreve geldiğimiz günden beri Türkiye'nin sorunlarına çözüm bulmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin ilerlemesi için gece gündüz çalışıyoruz. Düzenlenen yeni anayasadan muhalefete oy verenler de faydalanacak. Sayın Başbakanımızın da ifadesiyle 'Sevdamız millet, kararımız evet' diyoruz.''  Çubukçu, iftar yemeğinden sonra Beyoğlu Çocuk Esirgeme Kurumu'nu da ziyaret etti. Kurumda kalan çocukların 3 aylık yaz kampında olduklarını öğrenen Bakan Çubukçu, kurumdaki yetkililer ve çalışanlarla sohbet ederek buradan ayrıldı. Nimet Çubukçu, Beyoğlu Belediyesi'nin kurduğu Sosyal Market'i ziyareti sırasında da yolda müzisyen Balık Ayhan ile karşılaştı.  Çubukçu ile Balık Ayhan el ele tutuşarak '12 Eylül için evet' dediler ve basın mensuplarına poz verdiler.

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