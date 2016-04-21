"Anayasa Mahkemesi'nın kararı akıllıca"

Almanya’da Federal Anayasa Mahkemesi, “gizli gözetime olanak tanıyan ve

uygulamada orantısız bir şekilde vatandaşların temel haklarını ihlal eden” Federal

Emniyet Teşkilatı (BKA) terörle mücadele düzenlemesinin kısmen anayasaya aykırı

olduğuna hükmetti. Frankfurter Rundschau gazetesinin konuya ilişkin yorumunda şu

satırları okuyoruz:

“Federal Anayasa Mahkemesi yargıçları terörizmin tehlikesi konusunda duyarlı ve tabii

Paris ve Brüksel saldırıları da hatırlarında. Ancak yargıçlar, bir hukuk devletinde

terörle mücadelenin mahremiyet pahasına satın alınamayacağı konusunda ısrarlı.

Akıllıca bir karar bu! Bu karar ile yasa yapıcılara da güvenlik ile özgürlük arasında

izleyeceği yola ışık tutulmuş oluyor. Yasamanın şimdi talep edilen değişiklikleri

uygulamaya geçirmesi için 2018 yılının haziran ayına kadar zamanı var. Ve şimdiye

kadar meslek sırlarını koruma yükümlülüğü taşımayan doktorlar ve gazeteciler gibi

grupları da yeni yasa kapsamına almaları için yasa koyucuların önünde artık hiçbir

engel kalmıyor.”

Neue Ruhr/Neue Rhein Zeitung'un aynı konudaki yorumuna geçiyoruz:

“Terörle mücadele hiçbir zaman özgürlüklerin, kişisel verilerin korunmasının ve özlük

haklarının çiğnenmesine ve güvenlik gerekçeleriyle bu hakların ortadan kalkmasına

vesile olmamalıdır. Korkuya kapılan bir toplum, düzeninin temellerini oluşturan

unsurlardan kolayca vazgeçme eğilimi gösterebilir. Bu açıdan bakıldığında temel

hakları ihlal eden yasaları şikayet eden insanların varlığı önemli. Güvenlik birimlerinin

vatandaşın özel yaşamına girmesine izin veren yasa koyucuların daha özenli ve daha

sorumlu çalışması doğrultusunda yargıçların girişimleri de önemlidir.”

Ludwigsburger Kreiszeitung adlı gazete ise yorumunda karara farklı bir açıdan

bakıyor:

“Özel alan her zaman tam olarak özel alan olmayabilir. Bir yapı marketinden aşırı

miktarda tehlikeli madde satın alanlar, internet ortamında terörist düşünceleri

destekleyen ya da ölüm çetelerine sempati besleyenler, bunları kendi dört duvarları

arasında yapıyorlar anlamına gelmez. Ve modern teknolojiler sayesinde kim

olduklarını gizlemeleri de mümkün değil. Gözetleme için teknik imkanlar var. Bu

imkanların kurallara bağlı olarak ve devlet tarafından kullanılmasına izin verilmesi

gerekir. Zira bu önlemler insanların tehlikelerden etkili bir biçimde korunmasının

önşartıdır. Birileri için bu tür önlemler sınırı aşmak anlamına geliyorsa, o durumlar için

de (Federal Anayasa Mahkemesi’nin merkezinin bulunduğu) Karlsruhe’deki yargıçlar

mevcuttur.”

İngiltere büyük bir kutlamaya hazırlanıyor. Kraliçe II. Elizabeth 21 Nisan'da 90'ıncı

yaşına basacak. Mittelbayerische Zeitung bu vesileyle Birleşik Krallık'a ilişkin

yorumunda şu görüşlere yer veriyor:

“Eğer istifa mekanizması hiçbir zaman bir opsiyon olarak algılanmayacak olursa,

Birleşik Krallık, ‘Emekliler-Krallığı’ diye bir dönem yaşayacak. Zira hükümdarlar

gitttikçe yaşlanıyor. Prens Charles bile artık 67 yaşına geldi ve biraz daha beklemesi

gerekiyor. Charles’ın oğlu, 2 numaralı veliaht William da sırası geldiğinde emeklilik

yaşında olmuş olacak. Tabii onun oğlu küçük Prens George için de aynı şeyler geçerli.

Burada ortaya şu soru çıkıyor. Eğer gelecekte tahta çıkan kişinin bu işi yapmaya gücü

kalmamışsa o zaman ne olacak? Ama buna da bir çözüm bulunmuş: Hükümdar

hukuken tahtta kalmaya devam ederken, onun veliahtı hükümdarın işlerini vekâleten

üstlenmiş oluyor.”