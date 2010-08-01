-"ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNDE YÖK İLE İLGİLİ BİR DÜZENLEME YOK" ARTVİN (A.A) - 01.08.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa değişikliği paketinde YÖK'e ilişkin bir düzenlemenin olmadığını belirterek, ''Anayasa değişikliklerinde YÖK ile ilgili bir düzenleme getirdiler mi? Hayır, çünkü YÖK'ü ele geçirdiler'' dedi. Kılıçdaroğlu, partisinin Artvin Valiliği önünde düzenlenen mitinginde, vatandaşlara hitap etti. Artvin'in bir dönem eğitimde göz dolduran illerden biri olduğunu, bugün ise iller arasında 80. sıraya düştüğünü ifade eden Kılıçdaroğlu, eğitimin AK Parti iktidarında iflas ettiğini, halkın iktidarında ise yalnızca Artvin'de değil tüm Türkiye'de yeniden yapılandırılacağını söyledi. Anayasa değişikliği paketinde YÖK'e ilişkin bir düzenlemenin olmamasını da eleştiren Kılıçdaroğlu, ''Anayasa değişikliklerinde YÖK ile ilgili bir düzenleme getirdiler mi? Hayır, çünkü YÖK'ü ele geçirdiler'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, 12 Eylül 1980 darbesini yapanların yargılanmasına ilişkin yasal düzenlemeyi Meclis'e getirdiklerini, ancak AK Parti milletvekillerinin oyları nedeniyle hayata geçirilemediğini belirterek, ''12 Eylül darbesini yapanlardan hesap soracağız diyorlar. Sen onu beni külahıma anlat. Bunların sözüne güvenilmez'' dedi. AK Parti iktidarının 27 Nisan bildirisinden sonra mağdur rolü oynadığını, ancak bildiriyi yazanlar hakkında herhangi bir işlemde bulunmadığını belirten Kılıçdaroğlu, ''Sen 27 Nisan bildirisinde mağdurum demedin mi? Erken seçime gitmedin mi? Birilerinin arkasına saklanmadın mı? Hadi gel bakalım, zaman aşımı da yok. Efendim olmazmış, bu yargının işiymiş, sen nesin peki suç duyurusunda niye bulunmuyorsun. Altını çizerek söylüyorum, AK Parti aldatanlar ve kandıranlar partisi, 12 Eylülün ürünüdür'' görüşünü bildirdi. AK Partinin istihdam yaratma konusunda da gerekli çalışmayı yapmadığını savunan Kılıçdaroğlu, CHP'nin iktidarında tüm illere fabrika kurulacağını ve istihdam sağlanacağını kaydetti. 12 Eylülde yapılacak referandumda vatandaşlardan hayır oyu kullanmalarını isteyen Kılıçdaroğlu, ''AK Parti'ye öyle bir ders verin ki Artvin'den vurun tokadı, İstanbul'dan duyulsun'' dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ''bizim gitmemiz terörü bitirecekse gideriz'' sözlerini de hatırlatan Kılıçdaroğlu, ''Recep bey iki satır dilekçe yaz, terörü bitirecek hükümet gelecektir. Biz terörü bitirmek için halktan destek alacağız'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, sözlerini ''Bizim efsane bir liderimiz vardı Ecevit, onun güzel bir sloganı vardı 'ne ezen ne ezilen, insanca hakça bir düzen' diye. Biz de aynısını söylüyoruz'' diyerek tamamladı. Mitingin ardından Artvin Belediyesini ziyaret eden Kılıçdaroğlu, burada bir gazetecinin, ''Cemil Çiçek'in, CHP'nin 'terörü biz bitiririz' söylemine karşı Madımak olayını hatırlatarak yaptığı açıklamanın'' sorulması üzerine, ''Başbakan bir şey söylediyse ona cevap veririm. Cemil Çiçek'e cevabı Muharrem bey verir'' dedi. Kılıçdaroğlu, miting öncesinde Pazar, Ardeşen, Fındıklı, Arhavi, Hopa ve Borçka'da da vatandaşlara hitap etti.