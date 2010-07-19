-"AMBARGOLARIN KALDIRILMASININ ZAMANI GELMİŞTİR" ANKARA (A.A) - 19.07.2010 - DSP Genel Başkanı Masum Türker, ''KKTC'ye yönelik ambargoların kaldırılmasının zamanı gelmiştir'' dedi. Türker, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı. DSP Genel Başkanı Türker, Kıbrıs sorunun çözümü için Ada'da iki ayrı millet, iki ayrı devletin varlığının kabul edilmesi gerektiğini bildirdi ve şunları kaydetti: ''Bülent Ecevit'in bütün dünyaya meydan okuyarak gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı ile Kıbrıs halkının yaşadığı acılara son verilmiş, Ada'da huzur ve barış ortamı tesis edilmiştir. Kıbrıs Türk halkını yeniden özgürlüğüne kavuşturan Barış Harekatı'nın önderi Bülent Ecevit'in kurduğu DSP, Kıbrıs Davası'nı 'milli dava' olarak görmektedir. DSP, her zaman olduğu gibi, bundan sonra da Kıbrıs Davası'na aynı direnç ve kararlılıkla sahip çıkacak, Genel Merkez'i önünde KKTC bayrağını dalgalandıracaktır. DSP ve Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs'ta 1974 öncesindeki sıkıntılı günlerin bir daha yaşanmasına izin vermeyecektir. Kıbrıs'ta iki ayrı millet, iki ayrı devlet vardır. Çözüm Ada'daki bu gerçeğin kabul edilmesiyle mümkündür. KKTC'ye yönelik ambargoların kaldırılmasının zamanı gelmiştir. Bugün KKTC üzerinden pazarlık yapmaya çalışanlar, KKTC'yi 'yük' olarak görenler, Barış Harekatı öncesinde Ada'da yaşananları unutmamalıdırlar. KKTC, bağımsız ve özgür bir devlet olarak varlığını sürdürmeye devam edecektir. KKTC'yi tanımayanlar, bir gün gelecek tarih içinde 'suçlu' olarak değerlendirilecektir. KKTC'nin siyasi eşitliğini, Kıbrıs Türk halkının refah ve mutluluğunu güvence altına alacak kalıcı çözüme ulaşılması yönündeki çabalara DSP her zaman katkı sağlayacaktır. Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutluyor, Barış Harekatı'nda şehit düşen Mehmetçiklerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyoruz.''