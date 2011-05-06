-"AMAZONLAR"IN DÜNYA PRÖMİYERİ YAPILDI SAMSUN (A.A) - 05.05.2011 - Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Rengim Gökmen, ''Amazonlar'' balesinin, özellikle Samsun tarihinden, yöresinden esinlenmiş olmasının ayrı bir anlam taşıdığını söyledi. Karadeniz Bölgesi'nin tek, Türkiye'nin 6. opera ve bale kurumu Samsun Devlet Opera ve Balesi, Samsun'un Terme ilçesinde yaşadıklarına inanılan savaşçı kadınlar 'Amazonlar''ı bale sahnesine taşıdı. Baş koreografının Nugzar Magalashvili olduğu, dekor ve kostüm tasarımı İsmail Dede'ye, bestesi Vakhtang Kakhidze'ye, librettosu Medeia Magalashvili'ye ait eser, sanatseverlerle buluştu. Amazonlar'ın dünya prömiyerini izleyen Gökmen, ilk bölümün ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi: ''Bu dünya prömiyerinin özellikle Samsun tarihinden, yöresinden esinlenmiş bir bale yapısı olması ayrı bir anlam katıyor. Hepinizin bildiği gibi Terme bölgesinde Amazonların yaşadığı söyleniyor. Bu büyük efsane yalnız Türk destanlarında değil, uluslararası mitolojide çok yerini bulmuş bir öyküdür. Bu bakımdan uluslararası evrensel dans dili ile Samsun'da sahneye taşınması Devlet Opera ve Bale Genel Müdürlüğümüz açısından bizim için büyük gurur verici.'' Eseri, Samsun Devlet Opera ve Balesi'nin kendi olanaklarıyla sunduğunu belirten Gökmen, ''Bu güzel yapıt, ilk perdesini izlediğimiz kadarıyla Türkiye'de ses getirecek bir yapıt. Burada bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum'' dedi. Samsun Valisi Hüseyin Aksoy da ''Genel Müdürümüzün de bugün burada olması bizi çok mutlu etti. Sayın Genel Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Bugünkü oyunumuz Amazonlar, Amazonların Terme'de yaşadığına inandığımız, bildiğimiz, tarihsel gerçekliği olan bir olay. Samsun kenti için önemli ve Samsun'a büyük katkı sağlayacak'' diye konuştu. -AMAZONLAR MEME KANSERİNE KARŞI- Savaşçı kadınlar 'Amazonlar'ın, iyi ok atabilmek için bir göğüslerini kestiğini hatırlatan Aksoy, meme kanserine işaret ederek, Samsun Valiliği koordinatörlüğünde yürütülen ''Kadın Sağlığı'' projesine de dikkat çekti.