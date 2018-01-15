İSTANBUL,(DHA) - ÜRETİCİLERİN ve ihracatçıların maliyetlerini düşürmek, yüksek katma değeri olan ürünler üretmelerini teşvik etmek ve eğitimi ele almanın Türkiye\'nin dış ticaret açığını azaltmada önemli olduğunu belirten Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Alkin, \"Amaç daha pahalı ithalat değil, daha düşük maliyetli üretim olmalı\" dedi.

Prof. Dr. Emre Alkin, Türkiye\'nin dış ticaret açığını azaltmak için atılacak adımları sıralayarak, bölgedeki savaş hali ve petrol fiyatlarına ilişkin açıklama yaptı. Bölgedeki gerginliklerin devam ettiğini ve yoğun bir trafik yaşandığını dile getiren Prof. Dr. Alkin, \"Uluslararası gerginliklerin özellikle bölgemizde devam ettiği ve ABD ile Rusya\'nın da kendi cephelerinden dahil olduğu bir sürecin içinden geçiyoruz. Özellikle Suriye ve PYD ile ilgili konularda hem ABD hem de bölgedeki diğer ülkelere Türkiye\'nin kırmızı çizgilerinin hatırlattığı bir diplomasi trafiği yaşıyoruz. Bunun haricinde bu gerginliklerin doğal sonucu olabilecek terör eylemlerine karşı da Türkiye teyakkuzda\" diye konuştu.

\"EKONOMİDE YAPILAN HAMLELER DIŞ TİCARET AÇIĞINI DARALTMAYA YETMEZ\"

Ekonomik açıdan cari açığın beklenenden daha yüksek gelmesinin Ekonomi Bakanlığı tarafından ithalatı daraltıcı hamlelerin beklenen sonucu vermediğini belirten Prof. Dr. Alkin, şunları söyledi:

\"Hafta sonu kamunun yaptığı ithalatların da denetim altına alınacağı konusunda açıklama yapıldı. Demek ki dış ticaret açığını ve cari işlemler açığını ithalata engel çıkararak düşürme stratejisi devam edecek. Eğer petrol fiyatları 80 dolara yaklaşır, metal ve diğer emtianın fiyatları yükselirse ne olur ? Türkiye\'nin ithalatının yüzde 85\'inden fazlası hammadde, ara malı ve yatırım malı olduğuna göre yukarıdaki çabalar dış ticaret açığını daraltmaya yeter mi ? Elbette yetmez.\"

BUNLAR GECEDEN SABAHA KADAR ÇÖZÜLECEK İŞLER DEĞİL

Maliyetleri düşürmek, üreticilerin yüksek katma değer yaratmaları için teşvikler hazırlamak gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Alkin, \"O zaman ne yapmak lazım ? Üreticilerin ve ihracatçıların maliyetlerini düşürmek, yüksek katma değer yaratmalarını sağlayacak teşvikleri yaratmak ve eğitimi en baştan ele almak. Bunlar tabii ki geceden sabaha kadar çözülecek işler değil. Ancak, cari açık geceden sabaha çözülmek istendiği için ithalatı zorlaştırmak tercih ediliyor\" dedi.

DEVLETİN GÖREVİ, ULUSLARARASI RAKİPLERDEN DAHA DÜŞÜK ÜRETİM MALİYETİ YARATMAK OLMALI

Dolar/TL ve kurların sakin seyrettiğini ve ithalatın pahalılaştırılması sonucunda faturanın daha da ağır olabileceğini kaydeden Prof. Dr. Alkin, \"Aslına bakılırsa Ekonomi Bakanlığı, \'Türkiye\'deki üretim maliyetinden daha yüksek bir ithalat maliyeti yaratmak\' için çalışıyor. Halbuki, devletin görevi \'uluslararası rakiplerden daha düşük üretim maliyeti yaratmak\' olmalıdır diye düşünüyorum\" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)