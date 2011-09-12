-"Altın Portakal"da geç gelen ödüller İSTANBUL (A.A) - 12.09.2011 - Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Antalya Kültür Sanat Vakfı (AKSAV) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akaydın, 1979 yılında sansür, 1980'de de askeri müdahale nedeniyle yapılamayan ''Altın Portakal Film Festivali''nde ''Demiryol'' ve ''Yusuf ile Kenan'' filmlerinin 1979'un, ''Sürü''nün ise 1980'in en iyi filmleri olarak ödüllendirileceğini bildirdi. ''48. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'' kapsamında verilmesi kararlaştırılan ''Altın Portakal'ın Geç Gelen Ödülleri''ne ilişkin Türker İnanoğlu Vakfı Sinema-Tiyatro Müzesi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Akaydın, bu yıl 2 önemli vurgunun olacağını ifade etti. Türkiye'de ve dünyada çokça tartışılan ''kadın'' olgusunun, festivalin ana teması olduğunu dile getiren Akaydın, ''Bu kapsamda tüm jürilerimizi kadınlardan oluşturduk ve festivale yayılacak şekilde bir çok kadın temalı etkinlik düzenledik. Umarım ki, festival bitiminde hem Türk sinemasının, hem de bizlerin kadına bakış açısında yeni bir pencere açmış olacağız'' dedi. Akaydın, 1979'de sansür ve 1980'de askeri müdahale nedeniyle yapılamayan festivalleri, ''48. Antalya Altın Portakal Film Festivali'' programı içinde düzenleme kararı aldıklarını söyledi. Akaydın, Prof. Dr. Özdemir Nutku, Hale Soygazi, Selahattin Tonguç, Vecdi Sayar, Atilla Dorsay, Tunca Yönder, Doğan Hızlan, Ahmet Keskin, Nurettin Tekindor, Kenan Değer ve Tonguç Yaşar'dan oluşan ''Geç Gelen Ödüller'' jürisinin kararına ilişkin ''1979'da sansür, 1980'de darbe nedeniyle yapılamayan Altın Portakal Film Festivali'nde 'Demiryol' ve 'Yusuf ile Kenan' 1979'un, 'Sürü' ise 1980'in en iyi filmleri olarak belirlendi'' dedi. Mustafa Akaydın, ayrıca 1979 yılı için ''En iyi yönetmen'' ödülünün ''Demiryol'' filmi ile Yavuz Özkan, ''En iyi senaryo'' ödülünün ''Yusuf İle Kenan'' filmi ile Onat Kutlar ve Ömer Kavur, ''En iyi müzik'' ödülünün ''Kanal'' filmi ile Arif Erkin, ''En iyi kadın oyuncu'' ödülünün ''Seninle Son Defa'' filmi ile Sevda Ferdağ, ''En iyi erkek oyuncu'' ödülünün ''Demiryol'' filmi ile Fikret Hakan, ''En iyi yardımcı kadın oyuncu'' ödülünün ''Bebek'' ve ''Demiryol'' filmleri ile Sevda Aktolga, ''En iyi yardımcı erkek oyuncu'' ödülünün ''Kanal'' filmi ile Kamuran Usluer, ''En iyi çocuk oyuncu'' ödülünün ''Yusuf ile Kenan'' filmi ile Cem Davran, 1980 yılı için ''En iyi yönetmen'' ödülünün ''Sürü'' ve ''Düşman'' filmleri ile Zeki Ökten, ''En iyi senaryo'' ödülünün ''Adak'' filmi ile Başar Sabuncu, ''En iyi müzik'' ödülünün ''Sürü'' filmi ile Zülfü Livaneli, ''En iyi kadın oyuncu'' ödülünün ''Sürü'' filmi ile Melike Demirağ ve ''Düşman'' filmi ile Güngör Bayrak, ''En iyi erkek oyuncu'' ödülünün ''Adak'' ve ''Sürü'' filmleri ile Tarık Akan ve ''Düşman'' filmi ile Aytaç Arman, ''En iyi yardımcı kadın oyuncu'' ödülünün ''Düşman'' filmi ile Fehamet Atilla, ''En iyi yardımcı erkek oyuncu'' ödülünün de ''Sürü'' filmi ile Tuncel Kurtiz'e verilmesinin kararlaştırıldığını bildirdi. Bu arada ''Altın Portakalın Geç Gelen Ödülleri''nin 8-14 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek ''48. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'' kapsamında 12 Ekim'de sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.