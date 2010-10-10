-"ALTIN PORTAKALIMIZA SİYASET BULAŞTIRILMAK İSTENDİ" ANTALYA (A.A) - 10.10.2010 - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın, Altın Portakala siyaset bulaştırılmak istendiğini ileri sürdü. 47. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin geleneksel korteji öncesi Antalya Kültür Merkezi önünde tören düzenlendi. Törende konuşan Akaydın, bugünün, sanatçıları halkla buluşturma günü olduğunu belirterek, sanatçılara, Türk sanatına, kültürüne yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür etti. Emir Kusturica'nın Türkiye'ye gelişiyle, dünden başlayarak bugüne kadar devam eden ve kendilerini üzen bazı olaylar olduğunu ifade eden Akaydın, ''Altın Portakalımıza siyaset bulaştırılmak istendi. Kültürden sorumlu gibi gözüken, ama bence kültürsüz bazı insanların ve bazı siyasi provokatörlerin kışkırtmasıyla karşı karşıya kaldık. Ben bir kez daha bu insanları ayıplıyorum'' dedi. -RUTKAY AZİZ- Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği Başkanı Rutkay Aziz de festivalin 47 yıldır Türk sinemasının gelişimine sağladığı katkılarla, derinlemesine bir zenginlik getirdiğini kaydetti. Kusturica olayına da değinen Aziz, Bosna'da uluslararası bir dram ve katliam yaşandığını, hiç kimsenin de bu insanlık suçunun yanında olamayacağını ifade ederek, şöyle konuştu: ''Bosna'da yaşananlar unutulmaz, affedilemez. Acıları acımızdır. Ama buradan yola çıkarak Kusturica'yı linç etmek, 47 yılın Altın Portakalını linç etmeye kalkmak da en büyük haksızlıktır.'' -''BÜYÜK AYIP OLDU''- Sinema Konseyi Başkanı Erden Kıral da Kusturica ile bir ara arkadaşlık yaptığını belirterek, ünlü yönetmenin çok genç yaşta yaptığı ilk iki filmle Altın Ayı ve Altın Palmiye aldığını anlattı. Yönetmenin iki filminde de savaşa karşı temalar seçtiğini dile getiren Kıral, Türkiye'de aşırı milliyetçi grupların haksız eleştiriler getirdiğini ileri sürdü. Kıral, ''Bence çok düzeysiz eleştiriler yapıldı ve çekti gitti. Buradaki gençlerle atölye çalışması yapacaktı, büyük kayıp oldu'' dedi. Bu arada Yılmaz Güney'in eşi Fatoş Güney, sanatçı Melike Demirağ ile birlikte 47. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali için geldiği Antalya'da Deepo Alışveriş Merkezinde sanatseverlerle buluştu. Fatoş Güney, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Emir Kusturica'nın Antalya Uluslararası Altın Portakal Film Festivali jüri üyeliğinden ayrılarak, ülkesine dönmesiyle ilgili ''Tepkilere karşı aldığı bir tavır, bence gerekeni yapmış, doğru yapmış. Üzüntü verici bir olay'' dedi. Fatoş Güney, Sinema ve Telif Hakları Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Ülger'in Adana'da Yılmaz Güney Kültür Merkezi yapılması gerektiğinin anımsatılması üzerine, Yılmaz Güney adına kültür sanat merkezi yapılması gerektiğini söyledi. Güney, ''Keşke her yerde açılsa, çok güzel bir öneri. Özellikle bir Yılmaz Güney müzesi mutlaka açılmalı'' dedi. Melike Demirağ da Emir Kusturica'nın festivalin jüri üyeliğinden ayrılarak ülkesine dönmesi ile ilgili olarak, ''Bu kadar önemli bir festival, hangi partinin düzenlemesinde altında olursa olsun. Önemli olan festivalin güzel geçmesi. Bu bizim Türkiye'nin oscarı. Dünyaca ünlü bir festival. Bu festival şarkılarla, sinemalarla gündeme gelmeli, böyle bir olayla gölgelenmesi çok kötü bir şey'' diye konuştu.