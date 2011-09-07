-"Altın Portakal"da kadınlara bilet 1 lira ANTALYA (A.A) - 07.09.2011 - 48. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde gösterilecek uzun metrajlı filmlerin bilet fiyatları belirlendi. Antalya Kültür Sanat Vakfının Antalya Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle düzenlediği 48. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin hazırlıkları sürdürülüyor. 8-14 Ekimde arasında yapılacak festivalde Antalya Kültür Merkezi'nde gösterilecek uzun metrajlı filmler için öğrenci biletinin fiyatı 3 lira, normal biletin fiyatı 5 lira olarak belirlendi. Altın Portakal yönetimi, bu yılki teması ''Ve kadın dünyaya dokundu'' olarak belirlenen festivalin teması doğrultusunda kadın izleyiciler için bilet fiyatını 1 lira olarak belirledi. Festival yönetimi, bilet alan kadın izleyicilere çiçek de verilmesini kararlaştırdı. AKM salonlarında gösterilecek belgesel ve kısa filmlerin tüm sinemaseverlerce ücretsiz izlenebileceği bildirildi.