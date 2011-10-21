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"Almanya Treni" 26 Ekim'de yola çıkacak İSTANBUL (A.A)

21 Ekim 2011 16:58

-"Almanya Treni" 26 Ekim'de yola çıkacak İSTANBUL (A.A) - 21.10.2011 - Türkiye-Federal Almanya arasında imzalanan İşgücü Değişim Anlaşması kapsamında, ilk kez 1961 yılında Sirkeci'den Münih'e kalkan ''Almanya Treni'', TRT TÜRK'ün projesi çerçevesinde, 50 yıl sonra yeniden yola çıkacak. Yolcuları arasında ilk göç eden kişiler, siyasetçiler, sanatçılar, yazarlar ve gazetecilerin de bulunduğu tren, 26 Ekim'de Sirkeci Garı'ndan Münih'e uğurlanacak.  TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, TRT TÜRK Genel Yayın Yönetmeni Ümit Sezgin ile Ulus'taki TRT İstanbul Müdürlüğü'nde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye-Federal Almanya İşgücü Anlaşması'nın 50. yılı dolayısıyla hayata geçirecekleri, ilk Türk işçilerini götüren Sirkeci-Münih hattındaki trenin, yeniden kaldırılması projesine ilişkin bilgi verdi. TRT'nin, kamu yayıncısı olarak Almanya'ya işçi göçünün 50. yılı dolayısıyla bazı etkinlikler yaptığını anlatan Şahin, bu çerçevede, 10'dan fazla belgesel yapıldığını, 3-4 dizi film çekildiğini, İstanbul, Münih ve Köln'de aktüel ve tartışma programları düzenlendiğini belirtti.  Göçten Almanya ve Türkiye'nin nasıl etkilendiklerini objektif, duygu yüklü, ama realite ve gerçeklerden uzaklaşmadan vermeye çalıştıklarını kaydeden Şahin, Avrupa'da yaşayan 5,5 milyon civarında Türk'ün, 3,2 veya 3,4 milyonunun Almanya'da bulunduğunu söyledi.  Almanlar'ın 50 yıl önce Türkleri davul-zurna ve müzik eşliğinde karşıladığını anlatan Şahin, şöyle konuştu:  ''Yapılan protokole göre, bizim işçilerimiz Almanya'da 3 yıl kalacak, hem Alman ekonomisine katkı sağlayacak hem de teknoloji öğrenip, geri gelecekti. Ama Alman şirketlerin yöneticileri, 50 yıl önce, bu geri dönüşe sıcak bakmadı. İşçilerin geri dönmesi, işlerini kısmen aksatacaktı. Onun için kalmaları konusunda çaba sarf edildi ve işçiler geri dönmemeye başladı. 3 yıl sonunda '3-5 kuruş para biriktireyim, Türkiye'de bir araba, ev satın alayım, belki bir de iş kurarım' diye giden işçiler, geriye dönüşün zor olduğunu anlayınca, ailelerini de oraya götürmeye başladı. Bu, ikinci bir dalgaydı. İkinci kuşağın ortalarına kadar geriye dönüş sürekli zihinlerde vardı. Entegrasyon ve asimilasyon, o günlerden itibaren konuşulmaya başlanmıştı. Bu entegrasyondan biz ne anlıyoruz, Almanya ne anlıyor? Bu sorunun yanıtını 'Alamanya Alamanya' belgeselinde anlatmaya çalıştık.''

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