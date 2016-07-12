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Dünya
Deutsche Welle

"Alman askerleri İncirlik'ten çekilebilir"

Federal Meclis Başkanı Norbert Lammert, Türkiye'nin İncirlik üssüne Alman vekillerin girişine izin vermemesi konusunda açıklamada bulundu.

12 Temmuz 2016 12:04


Federal Meclis Başkanı Norbert Lammert, İncirlik'te bulunan Alman askerlerinin geri çekilmesinin seçenekler arasında olduğunu söyledi. İncirlik'te terör örgütü IŞİD'le mücadele amacıyla kullanılan Alman Tornado keşif uçakları bulunuyor. Üste 240 Alman askeri görev yapıyor.

"İncirlik'te hoş karşılanmıyorlar"

Lammert, "Süddeutsche Zeitung" gazetesinde bugün yer alan demecinde, "Federal Meclis'in Alman askerlerinin yurtdışı misyonlarında görev almalarına prensip itibariyle görev yerinde kendilerine ihtiyaç duyulması ve hoş karşılanmaları durumunda izin verildiğini vurgulamak isterim" ifadesini kullandı.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partili Meclis Başkanı Norbert Lammert, "İncirlik'teki Alman askerleri orada hoş karşılanmadığından uzun süreyle orada kalmalarının söz konusu olamayacağının herkes farkında olmalı" diye konuştu.

Alman vekiller eylül ayında ziyaret etmek istiyor

İncirlik sorunu konusunda aciliyet bulunmadığını belirten Lammert, kendisi tarafından onaylanan gezinin başlamasına henüz zaman olduğunu söyledi. Federal Meclis'te grubu bulunan partilerin savunma politikası uzmanları eylül ayında hep birlikte İncirlik'i ziyaret etmeyi planladıklarını açıklamışlardı.

NATO Zirvesi için Varşova'da bulunan Merkel ve Erdoğan altı hafta sonra yeniden görüşmüştü. Görüşmede Alman politikacıların İncirlik Üssü'nü ziyaret hakkı konusunda bir uzlaşı sağlanamamıştı. Merkel, "Alman askerlerinin İncirlik'ten çekilmesi söz konusu mu?" sorusuna, "Konu üzerinde durmaya devam edeceğiz" diyerek yanıt verdi.

Ermeni soykırım tasarısı dönüm noktası oldu

Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkiler, Alman Meclisi'nin Ermeni soykırım tasarısını kabul etmesi nedeniyle kötüleşmişti. Alman Meclisi, 1915 yılında Osmanlı İmparatorluğu döneminde yaşanan olayları soykırım olarak nitelendirmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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