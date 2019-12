-"Allah'a şükür can kaybımız yok" ERZİNCAN (A.A) - 22.09.2011 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, ''Merkezi Refahiye-Kemah arasındaki Cengerli köyü olarak belirlenen depremde herhangi bir can kaybı yaşanmadığını, ufak tefek bina hasarları olduğunu''söyledi. Adalet Bakanı Sadullah Ergin, beraberindeki Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ile özel uçakla geldiği Erzincan'da, havaalanının VIP bölümünde, sabah saatlerinde meydana gelen ve merkez üssü Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Cengerli köyü olan deprem hakkında Vali Selman Yenigün'den bilgi aldı. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, bilgi aldıktan sonra yaptığı açıklamada, şöyle dedi: ''Saat 06.20 civarında olan depremin merkezi Refahiye, Kemah arasında Cengerli köyü olarak belirlendi. 5.6 şiddetinde bir deprem. Vali beyden, kaymakamlarımızdan aldığımız bilgiye göre İliç, Kemah, Refahiye üçgeninde daha fazla hissedildi bu deprem. Allah'a şükür herhangi bir can kaybımız yok. Ufak tefek bina hasarları var. Onlar da kayda değer bir şey değil. Gerekli tespit çalışmaları başladı ve yapılıyor. Ne gelirse mala gelsin, cana yeter ki bir şey gelmesin. Erzincan depremlerden çok çekti. Depremler, Erzincan'ı, Erzincan'da depremleri çok iyi bilir. Erzincan, çilelerle bugünlere geldi. Allah böyle bir afet, bir keder ne Erzincan'ımıza ne de memleketimizin herhangi bir köşesine bir daha yaşatmasın.'' Türkiye'nin gündeminde uzun yıllardan beri adalet ve kalkınma olduğunu ifade eden Bakan Yıldırım, şöyle konuştu: ''Partimizin de adı olan adalet ve kalkınma, Türkiye'nin yıllardan beri gündeminde olan bu iki ana konu kurulmasına vesile oldu. Adının oluşmasına vesile oldu. Kalkınmada biraz daha işe erken başladık. Türkiye kalkınma yolunda epeyce yol aldı. Allah'a şükür bugün yollarıyla, havaalanlarıyla, hızlı treniyle, iletişim yollarıyla Türkiye 2023'e hazır hale geldi. Sıra adalette dedik. Onu tek başımıza yapamadık. Sonunda yine millete geldik. Geçen 12 Eylülde o kararı da milletimiz verdi. Türkiye çok büyük bir adalet reformunu gerçekleştirdi. Artık bu dönemde inşallah geciken adalet, adalet olmaktan çıkıyor olgusu sona erecek. Genç kadrolarla, yeni ihdas edilen mahkemelerle süreçler hızlanacak ve adalet duygusu daha fazla yara almaktan kurtulacak. Bununda temelini sizler attınız. Milletimizle, bundan sonra her yola, hiç gözümüzü kırpmadan gideriz. Yeter ki siz arkamızda olun.'' Havaalanı binası önünde kurulan kürsüden kendilerini karşılamaya gelen vatandaşlara seslenen Bakan Ergin, konuşmasında Erzincan'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Erzincan'a yeni modern bir infaz kurumu yapılacağı müjdesini veren Ergin, şöyle konuştu: ''Benim Erzincan'a ilk gelişim. Anadolu'nun cennet köşesini bugüne kadar göremeyiş olmam benim için bir eksikti. Ama bugün bu eksiği tamamlayacağım. Erzincanımıza inşallah güzel bir adalet sarayının temelini atıyoruz bugün. Ardından ceza infaz kurumumuzda incelemelerde bulunacağız. Ceza infaz kurumumuzu da modernleştirmek adına yeni, Erzincan'ımıza yakışır bir şekilde ceza infaz kurumumuzu da ihaleye çıkartıyoruz. Bugün onun da müjdesini vereyim sizlere.'' Havaalanında düzenlenen konuşmaların ardından Yıldırım ve Ergin, Erzincan Valiliği'ne geçerek, burada Vali Selman Yenigün'ü makamında ziyaret etti. Ziyaret nedeniyle Vali Yenigün tarafından Bakanlar Yıldırım ve Ergin'e bakır plaket takdim edildi. Valilik ziyaretinin ardından Yıldırım ile Ergin, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Şafak ve Erzincan Baro Başkanı Can Tekin ile görüştü. Baro Başkanı Tekin de ziyaret anısına iki bakana plaket verdi. Yıldırım ve Ergin, daha sonra 3. Ordu Komutanlığı'na gitti.