-"ALİ DEMİRİN YERİNDE OLSAM AYRILIRDIM" ANKARA (A.A) - 27.06.2011 - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, ''ÖSYM Başkanı Ali Demir'in idari bazı hataları vardı. Üst üste gelen aksaklıklar, bunların önlenememesi, idari bir zafiyete delalet ediyordu bana göre. Ben onun için disiplin soruşturmasına 'evet' dedim. Ceza soruşturmasına gerek yoktu gerçekten. Ben disiplin soruşturmasını daha çok Ali Bey'in aklanması için düşünmüştüm. Şimdi insanların aklında her zaman 'acaba bir kusuru var da affedildi mi' diye bir endişe kalacak. Ben olsam ayrılırdım. O Ali Bey'in bileceği iş. Kendisini nerede gördüğünü bilmiyorum'' dedi.