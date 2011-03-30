-"ALEVİ AÇILIMINDA GÜZEL BİR NOKTAYA GELDİK" TBMM (A.A) - 30.03.2011 - Devlet Bakanı Faruk Çelik, Alevi açılımıyla ilgili güzel bir noktaya gelindiğini söyledi. Mecliste gazetecilerle sohbet eden Çelik, açılımla ilgili bugüne kadar yapılan çalışmaları kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtti. Çelik, ''Biz ne emanet aldıysak taraflarla görüşerek bir noktaya getirdik. Sıfırlandı mı? Öyle bir şey mümkün değil ama güzel bir noktaya geldiği inancındayım. Bu, Alevi kamuoyu tabanı açısından da güzel bir nokta... Demokratikleşme, insan hakları açısından güzel bir nokta. İyi bir noktaya doğru gidiyoruz'' diye konuştu. Çelik, ''Beklentiler karşılandı mı? Cemevlerinin statüsü, zorunlu din dersleri konusunda istekler vardı'' sorusuna, ''Aleviliğin teolojik ve hukuki boyutu var. Bu bilinmeden konuşuluyor. Bu, Türkiye'nin gelecekteki birliği, bütünlüğü açısından çok önemlidir. Hassasiyet içerisinde götürülen bir konudur ve güzel bir noktaya da gelmiştir. Bana göre çözümü de sağlanmıştır. Ama bir iki adım, belki seçimden sonra atılabilir'' karşılığını verdi. Bakan Çelik, ''Bu adımlar ne olabilir'' sorusu üzerine, bugüne kadar önemli adımlar atıldığına işaret ederek, şöyle konuştu: ''20 ay içerisinde yaptığımız çalışmalar var; Diyanet İşleri Teşkilat Yasasını çıkardık. Bunu bir kitap haline getirdik. Yurtdışı Türkler diye bir başkanlık kurduk. Ülkenin geleceği ve dış politikası, komşu, akraba ve dış Türkler açısından son derece önemlidir. Yürürlüğe girdi, teşkilat kuruldu ve çalışmalara başlandı. TİKA ile ilgili faaliyetleri hızlandırdık. TİKA, 5 kıtada daha da yaygın hale gelecek. Roman vatandaşlarla ilgili 8 bin 898 konutun yapımı devam ediyor. Ayrıca Roman vatandaşlarla ilgili ayrımcılık ibareleri, yasadan çıkartıldı. Alevi çalıştaylarıyla ilgili çalışmalar, kitap haline geldi. Bunlar ve bunların ne anlam ifade etiğini kamuoyuna açıklayacağız.'' Çelik, ''Türkiye'de güzel şeylerin olduğunu'', ancak bunların kendiliğinden olmadığını vurgulayarak, ''Bir Roman vatandaşın 'Ben milletvekili adayıyım' demesi, bu iktidar ve bu çalışmalar neticesinde olan bir hadisesidir. Ayrımcılık ifadelerinin yasalardan çıkarılması, özgüveni getirdi. Türkiye'nin muhtelif yerlerinden Romanlar partilerden aday oluyor'' dedi.