-"ALAN DIŞI YERLEŞMENİN OLAMAYACAĞI PROGRAM YOK" ANKARA (A.A) - 19.07.2010 - ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, ''Bu sene kılavuzdaki başarı sıraları da gösteriyor ki, tüm programlara alan dışı yerleşmeler olabilir. Alan dışı yerleşmenin olamayacağı program yok'' dedi. Yarımağan, ÖSYS Kılavuzu'na ilişkin bilgi vermek için YÖK'de düzenlediği basın toplantısında, düzeltme vesilesiyle bazı yorumların doğru yapılmadığının ortaya çıkmış olduğunu söyledi. 49 program yanında kendisine gelen tepkiler içinde neredeyse bütün programların başarı sırasının ve minimum puanların yanlışmış gibi izlenim edinildiğinin anlaşıldığını anlatan Yarımağan, bu yıl sınav sisteminde önemli değişikliklerin yapıldığını ve bunları unutmamak gerektiğini vurguladı. Geçen sene sadece 2 sınav yapılırken, bu sene 1+5 sınav yapıldığını, LYS testlerinde yer alan soru sayılarının artırıldığını, testlerin sürelerinin birbirinden ayrıldığını, puan türlerinin 7'den 18'e çıktığını, yerleştirme puanlarının aralıklarının 100-300'den 100-500'e çıkarıldığını, AOBP'nin aralıklarının 50-100'den 100-500'e çıkarıldığını anlatan Yarımağan, alan içi yerleştirmelerde okul başarısının etkisinin azaltıldığını, alan içi ve alan dışı yerleştirmelerde kullanılan AOBP katsayıları arasındaki farkın ciddi bir şekilde azaltıldığını, ek puanların oranının azaltıldığını ve bunların çok ciddi etkileri olduğunu sözlerine ekledi. Geçen sene en fazla 380 olan puana 24 puanlık ek puan verildiğini anımsatan Yarımağan, bu sene en fazla 575 olan puana 25 puanlık ek puan verildiğini söyledi. Yarımağan, yorumların buna göre yapılması gerektiğini, bunlar göz ardı edilerek yapılan yorumların yanlış olacağının belirtti. -''BENZETİM ÇALIŞMASI YAPTIK''- Kılavuzda adaylara yardımcı olmak üzere bir önceki yılın en küçük puanı ve başarı sıralarının verildiğini anlatan Yarımağan, ''Bu yıl sistemde çok şey değiştiği için verebileceğimiz ne minimum puan var ne de başarı sırası var. Çünkü geçen sene farklı bir puan türüyle öğrenci alındı. Değer aralıkları değişti. Yani bunları verdiğimiz zaman öğrencilere karşı yanıltıcı oluruz. O yüzden 'hiç yoktan iyidir' mantığıyla bir benzetim çalışması yaptık'' diye konuştu. Bu benzetim çalışmasının sonuçlarının gerçek değerlerin elde edilmesini sağlamadığının altını çizen Yarımağan, ''Olmayan gerçek değerleri elde etmek için bu seneki sınavı geçen sene de yapmış olmamız gerekiyordu. Bu sonuçlara göre de bir yerleştirme yapmamız gerekirdi'' dedi. Gerçek değerleri bulmak mümkün olmadığı için birkaç şey yaptıklarını belirten Yarımağan, ''Geçen seneki puanların bu seneki karşılığını bulmak için pratik bir formül verdik. İsteyenler de kılavuzda yayınlanan benzetim sonuçlarını kullanabilirler'' diye konuştu. Benzetim çalışmasında elde edilen çalışmalardan bir örnek veren Yarımağan, İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin geçen seneki yerleştirme sonucuna göre en küçük puanı sağlayan adayla, benzetim çalışması sonucunda en küçük puan alan adayın bilgilerini sundu. Yarımağan, ''Küçük farklılıklardan, bir adayın Fizik, Kimya veya Biyoloji'sinin diğerine göre yüksek olmasından, okul başarısının diğerinden yüksek olmasından, MF puanları yüksek çıkıyor. Oysa geçen sene tek puan türü vardı. Ona göre belirliyorduk. O nedenle geçen seneki sonuçlarla bu seneki sonuçları karşılaştırmak doğru sonuç vermiyor. Geçen sene 2 bin 300. adayın yerleştiği Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne bu sene yaptığımız çalışmamız neticesinde 5 bin 500. adayın yerleşebileceğini gösteriyor'' şeklinde konuştu. -ALAN DIŞI YERLEŞMELER- Geçen sene katsayıların arasındaki farkın fazlalığı nedeniyle birçok programa alan dışı yerleşmenin olmadığını ifade eden Yarımağan, ''Bu sene kılavuzdaki başarı sıraları da gösteriyor ki, tüm programlara alan dışı yerleşmeler olabilir. Alan dışı yerleşmenin olamayacağı program yok. Tabi tercih yapılırsa'' dedi. Alan dışından yerleşmelerin düşük olacağını anlatan Yarımağan, bir mühendislik veya tıp programına alan dışı ile yerleşen 3-5 kişiyle sınırlı kalınacağını söyledi. Alan dışı yerleşmeler nedeniyle programın minimum puanın yükselmeyeceğini belirten Yarımağan, ''Alan dışı yerleşmeler nedeniyle alan içi yerleşmelerin başarı sıralarında büyük değişiklik olmaması beklenmektedir'' dedi. -EK PUANLI YERLEŞMELER- Ek puanın etkisinin bu sene ciddi bir biçimde azaltıldığını anlatan Yarımağan, bu azalmanın sonucu olarak özellikle öğretmenlik programlarına geçen yıla göre öğretmen liseleri dışından daha çok sayıda adayın yerleşeceğini belirtti. Bu programlara ek puanla yerleşen adayların başarı sırasının küçüleceğini ifade eden Yarımağan, ''Alan içi, fakat ek puansız liselerden, Anadolu liselerinden, fen liselerinden öğretmenlik programlarına yerleşenlerin sayısında ciddi bir artış bekliyoruz'' diye konuştu. Yarımağan, ek puanlı programlarda çok ciddi değişiklikler beklediklerin söyledi.