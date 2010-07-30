-"AKP'NİN GÖVDESİNİ SİLKELİYORUZ" ELBİSTAN (A.A) - 30.07.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Ankara'da Recep'in genel başkanı olduğu AKP'nin gövdesini silkeliyoruz. Dallarını da siz silkeleyin'' dedi. Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Karaoğlanoğlu Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, sömürenlere dur demek için birilerinin önünde diz çöken değil, onurlu bir Türkiye için yola çıktıklarını ve bugün Elbistan'da olduklarını söyledi. 12 Eylülde yapılacak referanduma ilişkin olarak, ''Kenan'dan olma Recep'ten doğma 12 Eylül Anayasası'na 'hayır' deyin'' diyen Kılıçdaroğlu, ''Ankara'da Recep'in genel başkanı olduğu AKP'nin gövdesini silkeliyoruz. Dallarını da siz silkeleyin. Bunlar verimsizdir, kısırdır. Unutmayın'' diye konuştu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisinden sorunların çözümüne ilişkin reçete sorduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, ''8 yıldır Başbakanlık koltuğunda oturuyorsun. Ülkeyi nasıl yöneteceğini bilmiyorsan, benden reçete istiyorsan önce o koltuktan kalk, halka hizmet nasıl verilirmiş, ben sana göstereyim'' dedi. Siyasette temizliğin ve hesap vermenin esas olduğu yeni bir sayfa açtıklarını belirten Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin ise haklı değil kendini düşünen bir siyaset anlayışına sahip olduğunu ileri sürdü. CHP lideri, ''İşsizlik var deyince, yoksulluk var deyince bize kızıyor. Allah aşkına bu nasıl bir adam? Ülkeyi yönetmesini bilmiyor. Vatandaşı düşünemiyor. Çiftçiyi düşünmüyor, esnafı düşünmüyor. Hiç kimseyi düşünmüyor. Sadece kendisini düşünüyor. Gözün doysun, nasıl olsa havuzlu villa sahibi oldun. Daha bu milletten ne istiyorsun?'' diye konuştu. CHP'nin ilkesinin ne ezilen ne ezen, insanca, hakça bir düzen olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Recep'e soru soruyoruz, cevap vermiyor. Sorduğumuz soruları anlamıyor. Anlaması için belki başka bir yönteme başvuracağız. Buradan söylüyorum: Sen Dubai'de 1 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladın. Bedava para... Bu parayı almaktan niye vazgeçtin? Memleketini pazarlıyordun sen. Senin maskeni indirmek bizim görevimiz olacak. Bu millet seni tanıyacak.'' -YUMURTA ATILDI- Elbistan'ın ekonomisiyle, nüfusuyla, yiğit insanlarıyla her şeyi hak ettiğini belirten Kılıçdaroğlu, ''Elbistan'ın plakası 82 olacak ve bütün Türkiye bunu duyacak'' dedi. Referandumda sandıklara sahip çıkılmasını da isteyen Kılıçdaroğlu, vatandaşın AK Parti'ye demokrasi dersi vereceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, CHP iktidarında yeni bir anayasa yapılacağını da belirterek, ''O anayasada dokunulmazlık olmayacak. Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere hepsi gidip hesap verecek'' dedi. CHP liderinin konuşması sırasında çevredeki binaların birinden Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını yaptığı otobüse doğru yumurta atıldı. Yumurtalardan biri otobüsün arka üst köşesine, diğeri ise Kılıçdaroğlu'nun yakın korumasının bacağına isabet etti. Kılıçdaroğlu, Elbistan'dan önce Göksun ilçesinde de bir kahvehanede vatandaşlarla sohbet etti, parti otobüsünün üzerinden kısa bir konuşma yaptı. Kılıçdaroğlu, buradaki konuşmasında CHP'nin toplumun tüm kesimlerini kucakladığını ifade ederek, ''Şu türbanlıymış, bu çarşaflıymış, o kasketliymiş, bunların hiçbir önemi yok. Beraber çalışacağız. Halk için çalışacağız, hakça bölüşeceğiz'' dedi.