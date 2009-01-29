"AKP'liler bile kellemi istedi"

AKP’de Alevi açılımının mimarı İstanbul Milletvekili Reha Çamuroğlu, cesur bir itirafta bulunarak, “Başbakan Erdoğan’dan 10 kez kellemi istediler. Ama Başbakan bu kelleyi vermedi” dedi.





AKP İstanbul Milletvekili Reha Çamuroğlu, Alevi açılımıyla ilgili girişimlerinin birçok kesimi rahatsız ettiğini söyleyerek, ilginç açıklamalar yaptı. Çamuroğlu, “Başta siyasetçiler olmak üzere bürokrasi ve sivil toplum örgütleri dahil birçok kesim Başbakan’dan benim kellemi istedi. Bunlar içerisinde partili arkadaşlarım da oldu. Hatta Alevi milletvekili arkadaşların bile bana tepkisi oldu” dedi.



Alevilerle ilgili yeni açılımların seçim sonrasında hız kazanacağını anlatan Çamuroğlu, şöyle konuştu: “Yeni açılımları seçimlerden sonra yapmak istiyoruz. Çünkü bu dönemde atılacak yeni adımlar seçimlerin gölgesinde kalır ve bütün siyasi partiler tarafından farklı bir şekilde işlenir. Sonuç olarak da amacına ulaşmaz. Bu nedenle seçimlerden sonra Diyanetten Sorumlu Devlet Bakanı Said Yazıcıoğlu’nun önderliğinde üç günlük bir Alevi çalıştayı yapmayı düşünüyoruz. Katılımcılarla birlikte bu çalıştayda Alevilikle ilgili meseleleri masaya yatıracağız. Çıkan sonucu da Hükümete sunarak, çözüm getirilmesini isteyeceğiz.”



Çamuroğlu, Alevilikle ilgili açılımlarının ardından çok sayıda tehdit de aldığını belirterek, “Aldığım tehditleri ileride bir kitapta toplasam herkes şaşkınlık içerisinde kalır. Bu ülkede ilk defa bir Başbakan çıkıp, Alevi iftarına katıldı. Bütün bu adımları görmezlikten gelip, beni eleştiren sayısı oldukça sınırlı Alevi dedesine soruyorum: Siz Alevisiniz de ben Alevi değil miyim? Her şeye rağmen mücadelemizi sürdüreceğiz” diye konuştu.



İstifası AB raporuna girmişti



Çamuroğlu, parti içinde Alevi açılımı sonrası başlayan tartışmalarda hedef haline gelmesi ve bu konuda yapılan açıklamalara tepki olarak Haziran 2008’de yürüttüğü Başbakanlık danışmanlığı görevinden istifa etmişti. Çamuroğlu’nun istifasında, İstanbul Müftüsü Mustafa Çağrıcı’nın, “Cemevlerinin camilerin muadili olarak kabul edilmesi ve ibadethane sıfatıyla açılması dinen mümkün görülmemektedir” açıklaması, AKP’nin Kızılcahamam Kampı’nda, İçişleri Bakanı Beşir Atalay ile Elazığ Milletvekili Fevzi İşbaşaran arasında, Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde YİBO yurtlarında kalan Alevi kız öğrencilere servis verilmemesi nedeniyle yaşanan tartışma ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek’in “Camide namaz kılınır, cemevinde semah yaparlar. Aleviler Sünnidir, Sünniler Alevidir” açıklamalarının etkili olduğu ifade edilmişti. Çamuroğlu’nun istifası AB’nin yayınladığı 2008 İlerleme Raporu’nda da yer almıştı. Rapordaki Alevi sorunu 5 Şubat’ta AB büyükelçileri tarafından masaya yatırılacak. Toplantıya Reha Çamuroğlu da konuk olacak.