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Yaşam

"AKDENİZ KÜLTÜRÜ ÖDÜLÜ" OYA BAYDAR'A ANKARA (A.A)

14 Haziran 2011 18:26

-"AKDENİZ KÜLTÜRÜ ÖDÜLÜ" OYA BAYDAR'A ANKARA (A.A) - 14.06.2011 - İtalyan Carical Vakfınca 2007'den bu yana Akdeniz ülkeleri arasında kültürel alışverişe katkıda bulunan yazar ve düşünürlere verilen "Akdeniz Kültürü Ödülü"ne bu yıl, "Hiçbir yere dönüş" adlı romanıyla Oya Baydar, layık görüldü. Can Yayınları'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Anlatı" kategorisinde verilen ödül, yazarlar, akademisyenler ve eleştirmenlerden oluşan Uluslararası Akdeniz Kültürü Ödül Jürisi'nin seçip değerlendirdiği adaylar arasından bu yıl, Oya Baydar'a verildi.  "Hiçbir yere dönüş" adlı kitapta, yıllardır kendi ülkesinden, Türkiye'den uzakta siyasal sığınmacı olarak yaşamak zorunda kalmış bir kadının, sosyalist blok çökmeden önceki duyguları, umutları, aşkları, yaşamı yer alıyor. Kitapta yıllar sonra Türkiye'ye dönüşte yaşadığı yabancılaşma, yadırgama, özlem, hüzün ve tek çözüm olarak gördüğü kaçış, bölümler halinde yer alıyor. Romanda, olaylar değil duygular, izlenimler, anılar ilk sırada bulunuyor. Baydar, ödülünü 21 Ekim 2011'de İtalya'nın Cosenza kentinde düzenlenecek törenle alacak. Akdeniz Kültürü Ödülü'nü, geçtiğimiz yıllarda, Amin Maalouf, Tahar Ben Jelloun, Amos Oz, Marina Nemat, Elvira Dones, Sergio Romano, Remo Bodei, Gustavo Zagrebelsky, Giorgio Agamben gibi aydınlar almıştı.

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