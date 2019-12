-"AK PARTİ'NİN HAMURUNU MİLLET YOĞURDU" NEVŞEHİR (A.A) - 25.05.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''AK Parti'nin hamurunu millet yoğurmuştur. Biz, sizden başka, milletten başka hiç kimseden talimat almayız. Biz, sizden başka hiç kimsenin önünde boyun eğmeyiz'' dedi. Erdoğan, partisince Nevşehir'deki Atatürk Bulvarı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. ''12 Eylül halk oylamasında, yüzde 67,5 gibi yüksek bir oy oranıyla, demokrasiye, özgürlüklere, hukukun üstünlüğüne sahip çıkan, 'çetelere dur' diyen Nevşehir'e şükranlarımı sunuyorum'' diyen Erdoğan, şunları söyledi: ''Sizden aldığımız güçle, sizden aldığımız yetkiyle, sizlerin hayır duasıyla bu yola çıktık, bu yolda ilerliyoruz. Sizin çizdiğiniz istikamette, sizin rotanızda yürüyoruz. AK Parti'yi millet kurmuştur. AK Parti'nin kilimini millet dokumuştur. AK Parti'nin hamurunu millet yoğurmuştur. Biz, sizden başka, milletten başka hiç kimseden talimat almayız. Biz, sizden başka kimsenin önünde boyun eğmeyiz. Sizin onurunuz bizim onurumuzdur. Sizin davanız bizim davamızdır. Sizin itibarınız bizim itibarımızdır. Rabbime hamdolsun ki bize, size hizmet etmek gibi bir paye verdi. Bizi size efendi değil, hizmetkar kıldı. Biz de çalıştık, çabaladık, mücadele ettik ve sizin emanetinizin hakkını verdik, vermeye çalışıyoruz. Sizin bize yüklediğiniz emanete sahip çıktık, çıkmaya devam ediyoruz.'' -''BU ÜLKENİN BİR FERDİ OLMANIN GURURUNU YÜREĞİMDE TAŞIYORUM''- Şu anda, dünyanın neresinde olursa olsun, mazlumların, mağdurların, mahrumların, yoksulların Türkiye'ye baktıklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: ''Demokrasi isteyenler, özgürlük isteyenler, zulümden, baskıdan, sömürüden kurtulmak isteyenler Türkiye'ye bakıyorlar. Türkiye'nin adı artık umut kelimesiyle yan yana yazılıyor. Türkiye'nin adı, barışla, insanlıkla, hak mücadelesiyle yan yana anılıyor. Şunu çok büyük bir gururla ifade ediyorum. Gerek ben, gerekse de arkadaşlarım, yurtdışına çıktığımızda, inanın sokaklarda serbestçe dolaşamıyoruz. Neden mi? Çünkü sevgi seliyle karşılaşıyoruz, tezahüratla karşılanıyoruz, yoğun bir muhabbetle karşılanıyoruz. Ben, bu milletin bir evladı olmanın, bu ülkenin bir ferdi olmanın gururunu yüreğimde taşıyorum. İnanıyorum ki yurtdışına çıkan, gurbette yaşayan her bir vatandaşım, soydaşım da aynı duyguyu yaşıyor, aynı gururu taşıyor.'' Erdoğan, Türk olduğunu söyleyen, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu söyleyen her bir vatandaşa yurtdışında gıpta ile bakıldığını vurgulayarak, ''10 yıl önce böyle miydi. Benim her bir vatandaşım artık parasını, pasaportunu gururla gösteriyor. Benim ay yıldızlı bayrağım artık dünyanın her yerinde itibar görüyor, saygı görüyor, hürmetle selamlanıyor. İşte Türkiye'yi bu seviyelere taşıdık'' diye konuştu. Erdoğan, Türkiye'yi ekonomisiyle güçlü bir ülke konumuna taşıdıklarını ifade ederek, şunları kaydetti: ''Türkiye'yi demokrasisiyle güçlü bir ülke konumuna yükselttik. Türkiye'yi aktif, barışçı, hakkı savunan dış politikasıyla itibarlı bir ülke konumuna yükselttik. Bunu biz değil, beraberce başardık. Bu başarı hepimizin. Biz birlikte yaptık, beraber yaptık, kardeşlikle bunları başardık. Ama asla yeterli değil. Asla durmayacağız. Daha yukarıya, daha yükseğe çıkacak, daha ileriye gideceğiz. Onun için ne diyoruz? Türkiye hazır hedef, Nevşehir hazır hedef... İnşallah Türkiye'yi büyütecek, sofranızdaki ekmeği büyütecek, ülkedeki muhabbeti, uhuvveti, kardeşliği büyütecek ve 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ülkesinden biri biz olacağız. Biz olacağız, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız.''