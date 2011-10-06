-"AK Parti'li belediyelerde yolsuzluk" iddiası TBMM (A.A) - 06.10.2011 - CHP Kocaeli Milletvekili Hurşit Güneş, ''Başbakan'a sesleniyorum: gırtlağına kadar (yolsuzluğa) batmış AKP'li belediyeleri kamuoyuna, seçmene açıklasın'' dedi. Güneş, CHP Kocaeli Milletvekilleri Mehmet Hilal Kaplan ve Haydar Akar ile TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, son günlerde CHP'li belediyelerde yolsuzluk yapıldığına ilişkin haberlerin basında yer aldığını anımsattı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı bir açıklamada, ''CHP'li belediyelerin Almanya'dan bazı kaynakları elde ettiği ve bunları da dolaylı olarak PKK'ya aktardığına'' ilişkin imada bulunduğunu ifade eden Güneş, bir gazetede, CHP'li belediyelerin Alman vakfından kredi almadığı, tam tersine AK Parti'li bazı belediyelerin aldığı yönünde liste yayınladığını söyledi. Hurşit Güneş, AK Parti'li Kandıra Belediye Başkanı Cengiz Kan'ın dün mahkemeye sevk edildiğini ve sorgusunun ardından kefaletle serbest bırakıldığını belirterek, ''Kandıra Belediyesi meclis denetim komisyonu bir rapor hazırlıyor. Bu raporda, ihaleye fesat karıştırmak ve yolsuzluk gibi suçlarda tespitler yapılıyor. Raporu alan savcılık, olayı soruşturuyor ve olay mahkemeye intikal ediyor. Bunu başbakanın dikkatine sunuyorum; eğer çok meraklı ise basın toplantısıyla bunu da ifade eder'' dedi. AK Parti'li Kartepe Belediye Başkanı Şükrü Karabalık ile bazı belediye çalışanlarının da ''rüşvete azmettirme' suçundan dolayı bugün İzmit Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacağını ifade eden Güneş, İçişleri Bakanlığının görevlendirdiği bir mülkiye başmüfettişinin bu belediyedeki yolsuzlukları tespit ettiğini ileri sürdü. Hurşit Güneş, ''Raporda çok açık suçlamalar var, 'raporu lütfen savcılığa verme, vilayete ver, biz gereğini orada yaparız, örtbas ederiz, orada işi hallederiz' deniliyor. Karşılığında da 50 bin TL rüşvet teklif ediyorlar. Hem suç var hem de suçu örtbas edebilmek için rüşvet suçu var. AKP'li belediyeler, ortada suç varken örtbas etmek için rüşvet mekanizmasını kullanıyorlar'' iddiasında bulundu. CHP'li Güneş, ''AK Parti'li belediyelerin büyük çoğunluğunun gırtlağına kadar yolsuzluğa battığını'' ileri sürerek, ''Başbakana sesleniyorum: Gırtlağına kadar batmış AKP'li belediyeleri kamuoyuna, seçmene açıklasın'' dedi. CHP'li Akar da Kartepe Belediye Başkanı Karabalık hakkındaki soruşturmada teknik takibe takılan telefon görüşmelerinin bir bölümünü okudu. Konu hakkında soru önergesi verdiğini belirten Akar, ''3 yıldan bu yana, halkın iradesi ile seçilmiş milletvekilleri, delilleri karartma gerekçesiyle hapishanelerde tutulurken, zimmet ve rüşvet olayı tespit edilmiş belediye başkanlarının serbestçe ortada dolaşmasını Başbakan ve İçişleri Bakanına hatırlatıyorum'' dedi.