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Yaşam

"AK PARTİ VAPUR VE DENİZ OTOBÜSÜ KİRALADI" İSTANBUL (A.A) 

07 Haziran 2011 19:58

-"AK PARTİ VAPUR VE DENİZ OTOBÜSÜ KİRALADI" İSTANBUL (A.A) - 07.06.2011 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, AK Parti'nin Kazlıçeşme'deki ''Büyük İstanbul Mitingi''ne vatandaşların ücretsiz taşındığı haberlerine ilişkin, ''İETT'nin, AK Parti ve CHP'nin İstanbul mitingleri için herhangi bir taşıma yapmadığını'' bildirdi. İETT'den konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, çeşitli basın organlarında yer alan, ''İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, AK Partinin mitingine ücretsiz toplu taşıma araçları tahsis ettiği'' haberlerine ilişkin açıklama yapılmasının zorunlu hale geldiği belirtilerek, şöyle devam edildi: ''Öncelikle İBB İstanbul Ulaşım A.Ş işletmesinde olan Kabataş–Bağcılar Tramvay Hattı ve Aksaray–Havalimanı Hafif Metro Hattı'nda, 4 ve 5 Haziran 2011 tarihlerinde yapılan mitinglerden dolayı hafta içi sefer tarifesi uygulanmıştır. İETT ise her iki miting için de herhangi bir taşıma yapmamıştır. AK Parti, 5 Haziran 2011 tarihindeki miting için Şehir Hatları'ndan 4 vapur, İDO'dan 4 deniz otobüsü kiralamıştır. Bu kapsamda yapılan ödemelere ilişkin resmi belgeler her iki şirkette mevcuttur. CHP'nin kiralama konusunda herhangi bir talebi olmamıştır. CHP, 4 Haziran'daki miting için DEN-TUR'dan tekne kiralamış; DEN-TUR, İDO iskelelerini önceden bilgi vermeksizin ve ücret ödemeksizin kullanmıştır. İDO yetkilileri, vatandaşların mağdur olmaması için iskelelerin ücretsiz kullanılmasına izin vermiştir. Yukarıda yapılan açıklamalardan anlaşılacağı üzere CHP tarafından yapılan açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır.''

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