-"AK PARTİ TERÖRLE MÜCADELE EDEMEDİ" ANKARA (A.A) - 23.07.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, polisin iç güvenlikte terörle mücadelede daha etkin rol alacağına ilişkin açıklamalar konusunda, ''Hükümetin bu süreçte neden böyle bir yol izlediğini bilmiyoruz. Öyle anlaşılıyor ki AKP iktidar olduğu dönemde yaptığı açılımlarla ve uygulamalarıyla mücadele edemedi terörle. Bu kez 90'ların başına döndük. Herhalde yeni bir süreç başlayacak, öyle anlaşılıyor'' dedi. Kılıçdaroğlu, CHP Gençlik Kolları tarafından parti Genel Merkezi'nde düzenlenen ''1. Gençlik Sempozyumu''nun ilk oturumunun ardından salondan ayrılırken, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kemal Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin, ''Terörle mücadelede polisin daha aktif şekilde yer alması konusunda bir çalışma var. Bu çalışmaya nasıl bakıyorsunuz'' sorusu üzerine, ''Terörle mücadele öteden beri hepimizin dikkatle izlediği bir konu. Hükümetin bu süreçte neden böyle bir yol izlediğini bilmiyoruz. Öyle anlaşılıyor ki AKP iktidar olduğu dönemde yaptığı açılımlarla ve uygulamalarıyla mücadele edemedi terörle. Bu kez 90'ların başına döndük. Herhalde yeni bir süreç başlayacak, öyle anlaşılıyor'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, aynı gazetecinin, ''Yani yeni bir özel harekat uygulaması mı var'' sorusu üzerine de ''O noktaya gelecek, görülen tablo bu'' yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu, ''İlgili bakanlar dün, 'yeni uygulamada birçok boyut var, insan hakları, demokratikleşme var, sadece güvenlik boyutu ön planda değil' dediler. Siz bu açıklamadan ne anladınız, askerin yaptığı müdahalelerde acaba bu tür eksikliklerden mi şikayetçiler'' sorusu üzerine de şunları söyledi: ''O ayrıntıları bilemiyorum ama açılım konusunda daha önce pek çok verilmiş sözler vardı ama bu sözler bugüne kadar yerine gelmedi. Yeni bir komisyon kurulduğu da ifade ediliyor. Daha önce Sayın Bakan İçişleri'nden sorumlu olarak görev yaptığı dönemde 6 konuda araştırma komisyonu kurduklarını ifade etmişlerdi ama bu komisyonların çalışmalarının sonuçları ne oldu, o konuda topluma herhangi bir bilgi verilmedi.'' ''Özel harekatçıların terörle mücadelede kullanılmasını 90'lara dönüş olarak nitelediniz, karşı mısınız buna'' sorusuna da Kılıçdaroğlu, ''O yıllarda yapılanlardan bir sonuç elde edilemedi, pek çok faili meçhuller oldu. Dolayısıyla o yıllara dönmek doğru değil'' yanıtını verdi. -SERGİ AÇTI- Kılıçdaroğlu daha sonra, engelli Yusuf Arslan'ın, ayağıyla yaptığı eserlerin yer aldığı ''Sol Ayağım'' adlı 6. resim sergisini açtı. Kılıçdaroğlu, parti Genel Merkezi'nde açılan sergiyi gezerken Arslan ile bir süre sohbet etti. Sergiyi çok beğendiğini belirten Kılıçdaroğlu, ''10 yaşından beri resim yaptığını söylüyor babası, umuyorum ilerde çok daha güzel tablolar yapar. Kendisine sahip çıkmak gerek. Burada olmasından ben çok mutluyum'' dedi. Arslan, kendisinin yaptığı Kılıçdaroğlu tablosunu da CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na hediye etti. Kılıçdaroğlu sergiyi, sempozyumda konuşmacı olan eski CHP Genel Başkanlarından Altan Öymen ile birlikte gezdi.