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Politika

"AK PARTİ ŞAMAR OĞLANI DEĞİLDİR" BURSA (A.A)

22 Mayıs 2011 22:19

-"AK PARTİ ŞAMAR OĞLANI DEĞİLDİR" BURSA (A.A) - 22.05.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''ortaya saçılan edepsiz kasetlerden dolayı AK Parti'yi suçlamanın hezeyandan başka bir şey olmadığını'' ifade ederek, ''Açık söylüyorum: AK Parti hiç kimsenin şamar oğlanı da değildir. Hele hele AK Parti kasetlerden nemalananların, kasetler yoluyla genel başkan olanların, kaset mamulü genel başkanların çamur atabileceği bir parti de değildir'' dedi. Erdoğan, Kent Meydanı'nda düzenlenen partisinin Bursa Mitingi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye için 8,5 yıl boyunca hizmet ürettiklerini ama birilerinin dedikodu ürettiğini ve engel olmaya çalıştığını söyledi.  Planlarla, projelerle milletin huzuruna çıktıklarını, güçlerini de milletten aldıklarını ifade ederek, ''Gücümüzü, çetelerden, hukuk dışı örgütlerden, mafyadan değil, sadece ve sadece sizden alıyoruz, farkımız bu. Biz, siyasetin çeteler eliyle kasetler eliyle değil, bizzat milletin eliyle şekillendirilmesini savunuyoruz. Bizi en başından itibaren bu ortaya saçılan kasetlerden dolayı suçlayanlar, gözlerini açsınlar ve sağına soluna baksınlar'' diye konuştu. Erdoğan, şunları kaydetti:  ''Bizim 8,5 yıl boyunca çetelerle mücadelemizi yavaşlatmaya çalışanlar, çetelere kol kanat gerenler ve 'biz Silivri'nin avukatıyız' diyenler, suçluları uzakta değil yanı başlarında arasınlar. Ortaya saçılan edepsiz kasetlerden dolayı AK Parti'yi suçlamak, hezeyandan başka bir şey değildir. Açık söylüyorum: AK parti hiç kimsenin şamar oğlanı da değildir. Hele hele AK Parti kasetlerden nemalananların, kasetler yoluyla Genel Başkan olanların, kaset mamulü Genel Başkanların çamur atabileceği bir parti de değildir. CHP Genel Başkanı, kaset siyasetinde ne konuşacak? Eğer bir şey konuşacaksa en son konuşacak kişidir. CHP Genel Başkanı kaset siyasetinden en büyük faydayı sağladı. Partisindeki kaset skandallarının üzerini örtmüş, hatta eski genel başkana şantajı desteklemiş bir genel başkandır. Kusura bakmasınlar, yüzsüzlüğü, pişkinliği, onun kaset mağduru olduğu gerçeğinin üstünü örtmez.''

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