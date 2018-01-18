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"AİLE BOYU" KAPKAÇ ÇETESİ KAMERADA

  Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL DHA İstanbul'da Bayrampaşa otogarında şehirlerarası otobüslerden inen vatandaşların paralarını çaldıkları iddia edilen aynı aileden 3'ü kardeş, 3'ü amcaoğlu biri damat, 7 kişilik çete polis tarafından yakalandı

18 Ocak 2018 16:20

 

Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL DHA
İstanbul\'da Bayrampaşa otogarında şehirlerarası otobüslerden inen vatandaşların paralarını çaldıkları iddia edilen aynı aileden 3\'ü kardeş, 3\'ü amcaoğlu biri damat, 7 kişilik çete polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin oturdukları Gebze\'den her gün işe gider gibi otogarlara geldikleri akşama kadar hırsızlık yapıp geri döndükleri öğrenildi. Şebekenin 11 mağdurdan toplam 100 bin liralık hırsızlık yaptıkları öğrenildi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN ORGANİZE ÇETE ORTAYA ÇIKARILDI
İstanbul\'da son aylarda Büyük İstanbul Otogarı ile cep otogarlarında meydana gelen yankescilik olaylarının artması üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Polis otogarlarda bulunan güvenlik kameralarını incelediğinde yankesicilik olaylarının aynı kişiler tarafından organize bir şekilde yapıldığını tespit etti. Şüphelilerin otobüse binmeye yada bir yakınını karşılamaya gelen vatandaşları bir süre takip ettikleri, ardından çevresini sardıkları ve fark ettirmeden cüzdanları çalarak kaçtıkları öğrenildi. Şüphelilerin hırsızlıkları insanların uykulu olduğu sabah 06.00 ile 08.00 sırasında gerçekleştirdikleri tespit edildi.

3 KARDEŞ 3 AMCAOĞLU BİR DAMAT
Yaklaşık 2 aylık çalışmanın ardından Yankecilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından Gebze ve Ümraniye\'de 3 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda aynı aileden Şakir K.(35), Zeki K.(36), Veysel K.(34), kardeşler ile amca cocukları Ali K.(38), Urfan K.(47), Yıldırım K.(33) i ve ailenin damadı Bülent A.(42) gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin organize bir şekilde hırsızlık yaptıkları, oturdukları Gebze\'den çıkarak Bayrampaşa otogarına geldikleri öğrenildi. Sabah erken saatlerde İstanbul\'a giriş yapan otobüsleri takip eden şüphelilerin, uyku sersemi olan yolcuların paralarını yankesicilik yöntemiyle çaldıkları belirlendi.  

DAHA ÖNCE ONLARCA KEZ YAKALANMIŞLAR
Emniyet Müdürlüğü kayıtlarına göre gözaltındaki şüphelilerin kasten yaralama, tehdit, hırsızlık, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, nafaka hükümlerine uymamak, yankesicilik gibi suçlardan onlarca kez polise geliş kaydı olduğu belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler.


Görüntü Dökümü:
-GÜVENLİK KAMERASI
-Hırsızlık anları
AKTÜEL GÖRÜNTÜ
-Emniyetten çıkışları

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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