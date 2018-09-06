Mahmut Can Emir / İstanbul, 6 Eylül (DHA) – İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre Türkiye’de Ağustos ayında en az 180 işçi yaşamını yitirdi.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin edindiği bilgilere göre, 2018 yılının Ocak ayında en az 144, Şubat ayında en az 128, Mart ayında en az 129, Nisan ayında en az 189, Mayıs ayında en az 169, Haziran ayında en az 151 işçi, Temmuz ayında en az 200 ve Ağustos ayında en az 180 olmak üzere; Türkiye’de 2018 yılının ilk sekiz ayında en az 1,290 işçi iş kazalarında yaşamını yitirdi.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin yüzde 89’unu ulusal ve yerel basından, yüzde 11’ini ise yaşamını yitiren işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve sendikalardan edindiği verilerine göre:

“180 emekçinin 133’ü ücretli (işçi ve memur), 47’si kendi nam ve hesabına çalışanlardan (çiftçi ve esnaf) oluşuyor.

“Ölenlerin 15’i kadın işçi, 165’i erkek işçi. Kadın işçi cinayetleri tarım, ticaret, konaklama ve genel işler işkollarında gerçekleşti.

“Ölenlerin üçü 14 yaş ve altında olmak üzere 11 çocuk işçi can verdi. Çocuk işçi cinayetleri tarım, tekstil, inşaat ve genel işler işkollarında gerçekleşti.

“14 mülteci/göçmen işçi yaşamını yitirdi. Mülteci/göçmen işçilerin 7’si Suriyeli, 2’si Afgan, 2’si Türkmen, 1’i Ahıskalı, 1’i Azeri ve 1’i İranlı.

“Ölümler en çok tarım, inşaat, taşımacılık, ticaret/büro, belediye/genel işler, madencilik, enerji ve metal işkollarında gerçekleşti. Tarımda ölenlerin ise en az yüzde 42’si ücretli. Yüzde 58’ini oluşturan çiftçi ölümlerinin ise bir kısmının başkasının tarlasını işleme ya da çobanlık vasıtasıyla ücretli olarak değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizmekle beraber net olarak bir oran veremiyoruz. Bu ay inşaatta ölenlerin toplam iş cinayetlerindeki oranı yüzde 15. Ancak yapı işleri olarak incelediğimizde bu oran yüzde 21’e çıkıyor.

“En fazla ölüm nedeni ezilme/göçük, trafik/servis kazası ve kalp krizi/beyin kanaması. Bu ay nedenler sıralama değişti ve yüksekten düşmeler dördüncü sırada. Ağustos ayında hemen bütün işkollarında yıllık izinler kullanıldı ve bayram tatiline çıkıldı. Ancak bundan istisna olan tarım işkolu oldu. Gerek işkolları içinde oransal olarak ölümlerin bu kadar yüksek oluşunun ve kalp krizi/beyin kanaması nedenli ölümlerin yüksek oluşunun nedeni budur.

“Ağustos’a Türkiye’nin 56 kentinde ve yurtdışında iki ülkede iş cinayeti gerçekleştiğini tespit ettik. En çok iş cinayeti İstanbul, Bursa, Antalya, Gaziantep, Manisa, Muğla, Kocaeli, Konya ve Sakarya’da yaşandı.

“Ölenlerin dördü (yüzde 2.22) sendikalı işçi, 176 işçi ise (yüzde 97.78) sendikasız. Sendikalı işçiler enerji ve belediye/genel işler işkolunda çalışıyordu.” (Grafik)