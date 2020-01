-"Ağabey", "yenge" diplomasisi ANKARA (A.A) - 12.01.2012 - Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Hayrünnisa Gül'ün, bir süre Türkiye'de kalan ailesiyle yakından ilgilenmesinden duyduğu mutluluğu dile getirirken, ''Hayrünnisa yengemiz, hanımımı, çocuklarımı evine davet etti, morallerini düzeltti. Böyle yengelerimiz var, böyle ağabeylerimiz var'' dedi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Hayrünnisa Gül, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev ve eşi Raisa Atambayeva onuruna Çankaya Köşkü'nde resmi akşam yemeği verdi. Yemeğe TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan yardımcıları Ali Babacan ve Bekir Bozdağ, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu, Türkiye-Kırgızistan Parlamentolararası Dostluk Grubu üyesi milletvekilleri, Atambayev'in beraberindeki bakanlar, bürokratlar, diplomatlar ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da aralarında bulunduğu iş adamları katıldı. Gül, yemekte yaptığı konuşmada, 1 Aralık'ta Kırgızistan'daki cumhurbaşkanlığı devir teslim törenine gittiğinde ülkedeki büyük değişimi gördüklerini ifade etti. O dönem davet ettiği Atambayev'in, ilk yurt dışı resmi ziyareti Türkiye'ye yapmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Gül, iki ülke arasında yeni bir sayfa açıldığını söyledi. Cumhurbaşkanı Gül, ''Sizler bizim ana yurdumuzdan geldiniz, siz de oraya güzelce sahip çıkıyorsunuz'' dedi. Kırgızistan'da son 1.5 yıl içinde olağanüstü değişim yaşandığının altını çizen Gül, ''Bu değişikliklerin, başkalarıyla mukayese ettiğimizde çok az sancılı olması, bizi ayrıca mutlu etti'' diye konuştu. Kırgızistan'daki demokratikleşme ve seçim sürecinden söz eden Cumhurbaşkanı Gül, demokrasinin ilkeleri ve halkın iradesine göre değişimin başarılmasından dolayı Kırgızistan'ı kutladı. Kırgızistan'ın önünde ekonomik refahın sağlanması ve kalkınmasını hızlandırma dönemi olduğuna dikkati çeken Gül, ''Sorumluluklarınız çok büyük. Türkiye her alanda Kırgızistan'a en büyük desteği verecektir'' dedi. Gül, 1 Aralık'taki Kırgızistan ziyaretinin ardından ilgili kurumlara bu yönde talimat verdiklerini de vurguladı. Gül, Türk iş adamlarının Kırgızistan'a daha güvenli bir şekilde gideceğini belirterek, değişim sürecinden sonra Kırgızistan'da kurallar ve kanunların olduğu, herkese eşit muamele yapılan bir dönem başlatıldığını söyledi. Gül, Atambayev'in, ''Kırgızistan yatırımcılar için cennet olacak'' sözünün, iş adamlarına en büyük davetiye olduğunu kaydetti. -Atambayev'in konuşması- Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev de Cumhurbaşkanı Gül ve eşi Hayrünnisa Gül'e hitaben samimi bir dil kullandığı konuşmasını, zaman zaman duygusal ifadeler, zaman zaman esprilerle süsledi. Konuşurken ara sıra attığı kahkahaların Çankaya Köşkü'nün resepsiyon salonunda yankılandığı Atambayev, Cumhurbaşkanı Gül'e, ''Ağabey'', eşi Hayrünnisa Gül'e ise ''Yenge'' diye hitap etti. Gül'ün, 1 Aralık'taki Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı devir teslim törenine katılmasını çok istediğini dile getiren Atambayev, ''Bunu yaptırdım ağabeye. Zorladım, 'Ağabey, gel oraya buradan bana dua et' dedim. Ağabeyim bana dua verdi. Bana göre Allah ağabeyimin dualarını duyuyor'' dedi. Gül'ün devir-teslim törenine katılmasının kendisi için büyük şans olduğunu ifade eden Atambayev, törene katılımından dolayı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e teşekkür etti. Kırgızistan'da cumhurbaşkanlığı devir teslim töreninin savaşsız ve kansız gerçekleşmesinin önemine vurgu yapan Atambayev, ''İnşallah her ülkede böyle olursa, ne güzel olacak'' dedi. Ekonomilerini geliştirmek için yatırımcılara iyi imkanlar sunmaları gerektiğinin farkında olduklarını belirten Atambayev, bunu sağlayacaklarını söyledi. Atambayev, geçmişte Kırgızistan'daki bazı yatırımcıların mülklerinin ellerinden alındığını, bazılarının da rüşvetle iş yaptığını ifade ederek, ''Bundan sonra Kırgızistan'da bütün işler kanuna uygun olacak'' ifadesini kullandı. -''Türkiye bizim yıldızımız''- Geçmişte yaşadığı sorunlar nedeniyle ailesinin aylarca, yıllarca Türkiye'de yaşamak zorunda kaldığını vurgulayan Atambayev, şöyle konuştu: ''O günleri ben biliyorum. Hayrünnisa yengemiz, hanımımı, çocuklarımı evine davet etti, morallerini düzeltti. Zor zamanda böyle şeyler hiç unutulmaz. İyi zamanda dostlar çok, zor zamanda yanında birisini bulmak zor oluyor, kaçıyor, korkuyor. Gerekse dost da satabilir, akraba da satabilir. Allah satmıyor, Allah yardımcı oluyor. Böyle zor zamanda büyük Türkiye'nin cumhurbaşkanı, hanımı, eşimi, çocuklarımı evine davet edip çay verdi, emek harcadı. Ben kendim Bişkek'ten duydum, çok mutlu oldum. 'Böyle yengelerimiz var, böyle ağabeylerimiz var' dedim. O zaman Bişkek'te akrabalarım benimle konuşmaktan korktular ağabey. Teşekkürler yenge, teşekkürler ağabey size.'' Atambayev, Türkiye'nin dostluğuna güvenini, ''Biz biliyoruz, arka taraftan birisi gelse, ağabeylerimiz var; durur. Kalkanlı, kılıçlı...'' sözleriyle dile getirdi. Türkiye'yi ''ana vatan'' olarak niteleyen Atambayev, ''Türkiye, Kırgızistan'a uzak ama her Kırgız biliyor ki Türkiye var. O bir yıldız gibi. Kırgızlar için Türkiye bir yıldız, bize yol gösteren ana vatanımız'' diye konuştu. Atambayev, konuşmasının sonunda kadehini Türkiye için kaldırdı.