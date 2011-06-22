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Yaşam

"ADAYLAR DİLEKÇEYLE TALEPTE BULUNABİLECEK" ANKARA (A.A)

22 Haziran 2011 20:31

-"ADAYLAR DİLEKÇEYLE TALEPTE BULUNABİLECEK" ANKARA (A.A) - 22.06.2011 - ÖSYM, 2011-ÖSYS'ye başvuran adaylardan, başvuru yaptıktan sonra öğrenim bilgilerinde değişiklik olanların dilekçeyle değişiklik talebinde bulunabileceklerini bildirdi. ÖSYM'den yapılan açıklamada, 2010 ve daha önceki yıllarda bir ortaöğretim kurumundan mezun olup, 2011-ÖSYS''ye başvuran adaylardan, başvuru yaptıktan sonra öğrenim bilgilerinde ''Okul Kodu, Okul Türü, Alan, Bitirme Yılı, Not Sistemi, Diploma Notu''nda değişiklik olanların, 2011-ÖSYS Kılavuzu'nun sonunda yer alan 2011-ÖSYS Öğrenim Bilgileri Değişikliği Dilekçe Örneği'ni kullanarak ve değişikliğe esas onaylı diploma suretlerini dilekçelerine ekleyerek 24 Haziran 2011 tarihine kadar ÖSYM'de olacak şekilde göndermeleri gerektiği belirtildi. Ancak bu şekilde adayların değişiklik isteklerinin işleme alınacağı ifade edilen açıklamada, ''Süre hesabında dilekçe ve eklerinin ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. Ekinde onaylı diploma sureti olmayan, süresinde Merkezimize ulaşmayan okul bilgileri değişiklik istekleri kesinlikle işleme alınmayacaktır'' denildi.

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