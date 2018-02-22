T24 LogoT24 Logo
Gündem

"ADALET NÖBETİ" 47'NCİ HAFTASINDA

  *Cumhuriyet Gazetesi avukatı Akın Atalay'ın serbest bırakılması için başlatılan "Adalet nöbeti"nin 47'nci haftasına CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı

22 Şubat 2018 16:50

 

*Cumhuriyet Gazetesi avukatı Akın Atalay\'ın serbest bırakılması için başlatılan \"Adalet nöbeti\"nin 47\'nci haftasına CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı.

Haber- Kamera: Özden ATİK - İSTANBUL DHA
Cumhuriyet Gazetesi\'nin yazar, yönetici ve avukatlarına yönelik açılan davada tutuklu bulunan avukat Akın Atalay\'ın serbest bırakılması için başlatılan \"Adalet nöbeti\" 47\'nci haftasında da devam etti. Nöbete CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı. 
Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'nın içinde bulunan Themis heykelleri önünde Cumhuriyet davası sanıklarından Musa Kart ve avukat Mustafa Kemal Güngör\'ün de bulunduğu bir grup avukat nöbet tuttu. Nöbete, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP Milletvekili Mahmut Tanal da katıldı. Nöbet sonunda toplu fotoğraf çektiren grup adliye önünde \"Herkes için adalet\" yazılı pankart açıp tutuklu avukat Akın Atalay\'ın fotoğrafının bulunduğu döviz taşıdılar. 

CANAN KAFTANCIOĞLU: \"BU MÜCADELE YANYANA VE HEP BİRLİKTE ÇOK KIYMETLİ\"
Basın açıklamasında konuşan CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, \"Bu ülkeyi yönetenlerin yaşadığı güç zehirlenmesi yaşamın her alanına sirayet etmiştir. Geldiğimiz noktada ülkeyi yönetenler bizden şunu istiyorlar, \'Ülkede bizim ağzımızdan çıkan her şey kanundur, hukuktur ve adalettir\' diye. Fakat unuttukları bir şey var. Bu topraklarda yetişmiş aydınlar, ilericiler, mesleğine aşık hukukçular, avukatlar tarihin hiçbir evresinde zora, zorbaya teslim olmadılar. Aksine her daim meydan okudular. Güçlüye karşı zayıfın, haklının yanında saf tuttular. 47 haftadır burada olan avukatların da yaptığı tam da budur aslında; güçlüye karşı zayıfın aynı zamanda haklının yanında olmak ve bu hak mücadelesini vermek. Sizlere mahkeme salonlarında yaptırılmayan savunmaları mahkemenin dışında, halkın vicdanında bu hukuksuzluğu göstermek. Bu bağlamda hepimizin yaptığı bu mücadelenin yanyana ve hep birlikte çok kıymetli, hepimizin bu inancı ve cesareti ülkenin üzerindeki bu karanlığı atacaktır. İşte o karanlığın dağıldığı gün kısa çöpün uzun çöpten hakkını aldığını hep birlikte göreceğiz. Onlar şimdilik güçlü, daha doğrusu güçlü olduklarını zannediyorlar ama bizler haklıyız ve elbette kazanacağız\" dedi. Kaftancıoğlu\'ndan sonra eski İzmir Barosu Başkanı Ercan Demir ve Bursa Baro başkanı Gürkan Altun da konuşma yaptı. 

Görüntü Dökümü:
------------------------
-Canan Kaftancıoğlu\'nun konuşması
-Ercan Demir açıklama
-Gürkan Altun açıklama
-Genel ve detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

GazetesiAkın AtalayCHPBaşkanı Canan KaftancıoğluHaber KameraATİKDHA Cumhuriyet GazetesiNöbete CHPAdalet SarayıThemisCumhuriyetMusa KartMustafa Kemal GüngörCHP Milletvekili Mahmut TanalNöbetKAFTANCIOĞLUMÜCADELE

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24