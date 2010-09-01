-"AÇIKLAMALAR, YARGININ İÇ ÇATIŞMASININ TEZAHÜRÜ'' KAYSERİ (A.A) - 01.09.2010 - TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, HSYK üyelerinin açıklamalarının yargının kendi iç çatışmasının tezahürü olduğunu belirtti. Yakut, AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel ve parti il yöneticileri ile Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Yakut, Türkiye'de demokrasinin gelişmesi, temel hak ve hürriyetlerin artması için çalıştıklarını ifade etti. Basının Türkiye'de önemli bir güç olduğunu ve demokrasinin gelişmesi için basına önem verdiklerini dile getiren Yakut, şunları söyledi: ''Kayseri her alanda olduğu gibi basın alanında en ön sıralarda olmalıdır. Bu kapsamda yerel basının gelişmesi için her türlü desteği vermeye hazırız. Referandum sürecinde basın, kamuoyunu aydınlatmalıdır. Demokrasinin gelişmesi, hak ve hürriyetler konusunda AB standartlarını yakalamak için çalışıyoruz. Özellikle temel hak ve hürriyetler ile hukuk standartları konusunda yapacak çok işimiz var. Anayasa değişikliği de bu kapsamda değerlendirilmelidir. HSYK üyeleri bugünlerde açıklamalar yapıyorlar. Bu açıklamalar tamamen yasama ve yürütmenin dışında yargının kendi iç çatışmasının tezahürüdür. Bir tarafta özerklikten bahsedenler hakkında bir şey yapmayan yargı, diğer bazı insanları tutukluyorsa yargının yeniden değerlendirilmesi gerekir. Bu amaçla HSYK'nın yeniden yapılandırılmasını istiyoruz.'' -''KİMSE TSK'YI TÖHMET ALTINDA BIRAKAMAZ''- Gazetecilerin Hantepe baskını ile ilgili yeni iddialar ortaya atıldığını hatırlatmaları üzerine Yakut, iddialar yalansa görüntüleri kimin hazırladığının, iddialar doğruysa bunları yapanların terör örgütü mü yoksa istihbarat elemanı mı olduklarının ortaya çıkarılması gerektiğini, kimsenin Türk Silahlı Kuvvetlerini töhmet altında bırakamayacağını kaydetti. AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel de Kayseri'de birlik ve beraberliğin sağlanması için basının önemli görevler üstlendiğini, ülkede demokrasinin gelişmesi için basına önemli görevler düştüğünü söyledi. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya da Kayseri'deki basın kuruluşları hakkında bilgi vererek, 100. yılını kutlayan Kayseri basınının birçok alanda topluma öncülük ettiğini bildirdi. Gazetecilerin çok özgür ortamlarda mesleklerini yapamadıklarını, haber alma özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini dile getiren Altınkaya, milletvekillerinden bu konuda destek olmalarını istedi.