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"AÇIKGÖZLER" OPERASYONUNDA 10 TUTUKLAMA

  Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHA Kadıköy-Pendik  hattında "Kahyalık adı altında minibüs şoförlerinden zorla para aldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 27 kişiden 10'u tutuklandı

18 Eylül 2018 15:06

 

Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHA
Kadıköy-Pendik  hattında \"Kahyalık adı altında minibüs şoförlerinden zorla para aldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 27 kişiden 10\'u tutuklandı. 
Kadıköy-Pendik hattında \"Kahyalık\" adı altında minibüs şoförlerinden zorla para toplayan liderliğini V.A\'nın yaptığı \'Açıkgözler\' olarak bilinen gruba yönelik operasyonda şebeke lideri V.A. ve kardeşi H.A.\'nın da aralarında bulunduğu 27 kişi gözaltına alınmıştı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 kişiden 3\'ü emniyet sorgularının ardından serbest bırakılırken 24\'ü adliyeye sevk edildi. Soruşturmayı yürüten savcı, ifadelerini aldığı şüphelilerden 4\'ünün serbest bırakılmasına karar verdi. Savcı, 10\'unun adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılması, 10 şüphelinin de \"Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak\" ve \"Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma\" suçlarından tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'ne sevk etti.

10 KİŞİ TUTUKLANDI
10 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulayan mahkeme, 10 şüphelinin de sevk edildikleri maddeler kapsamında tutuklanmasına karar verdi.

Görüntü Dökümü: (arşiv)
-Operasyonla ilgili görüntüler
 

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